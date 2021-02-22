萵苣只能生吃嗎？ 網揭這樣料理：又香又甜超美味

結球萵苣（又稱美生菜或包心萵苣）時常在漢堡、三明治，或是生菜沙拉中出現，但結球萵苣真的只能生吃嗎？就有網友曾在網路上發文詢問，包心萵苣是否有其他料理方法或做成熟食？此文一出，吸引許多網友討論，其中不乏有網友推薦「萵苣炒飯」，留言蓋起高樓。

一名網友在PTT的CookClub板上發文，透露自己是一名學生，因日前美生菜3顆20元，所以一口氣買了3顆結球萵苣，購買時順口問老闆可以如何料理？結果老闆卻回答只能「生吃」，或做成沙拉，這讓原PO非常煩惱，直呼「有沒有別的料理方式？」

除此之外，原PO還進一步透露，「其實買一次菜就是吃三餐，不能只有沙拉，而且天氣也很冷，住處就是有電鍋，還有全聯買的2包康寶濃湯黃金玉米口味，還有雞蛋、烹大師鰹魚粉、味王紫菜湯、1/4顆的高麗菜和幾顆花枝丸」，希望有網友能提供學生能做的簡易熟食。

許多網友紛紛留言分享，「結球萵苣燙一下就很好吃」、「還可夾麵包煮麵和鹹粥時也可加在裡面」、「萵苣便宜時我常燙來吃，或麵煮好時丟進去悶一下就很好吃」、「這個拿來炒很好吃，不過要大火快炒，一下子就熟了」、「蛋花湯也行啊，超簡單」、「培根炒萵苣，又香又甜，超美味」、「燙萵苣淋醬油就很好吃了！」、「燙起來加豆腐乳醬汁，超好吃的」、「萵苣炒飯真的很好吃，清脆爽口不搶味」、「切細一點跟炒飯一起炒」。