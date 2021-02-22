逼付回扣還吃霸王餐 原民控旅行業潛規則剝削原鄉

國旅大爆發後，有原民臉書上表示，位於原鄉部落的餐廳遭旅遊業者潛規則剝削，威脅餐廳退10%回扣未果，就態度惡劣少付錢吃霸王餐。被指控旅行社及車行則今天回應，指控不實。

面對遭指控，山美旅行社向中央社表示，確實有跟瀧捷車隊合作過，但並非貼文中所指控的旅行社，是餐廳弄錯，稍早有致電餐廳說明。瀧捷車隊則表示，貼文內容不實，不予置評，並在臉書粉專表示，將提告不實傳播。

Savungaz Valincinan在臉書發「惡劣的旅行社團旅文化」，提及友人在高雄市桃源區梅山部落經營布農餐廳。去年接到首家旅行社「山美旅行社」洽電訂位，對方就先要求餐廳退10%餐費給旅行社，並得以簡單便餐招待司機領隊。餐廳當時回應，會準備炒飯招待司機及領隊。

不過，旅行社到場後，先表示不用退10%，旅行社合作車行「瀧捷車隊」司機卻接著抱怨餐點只有炒飯，還請不在場的車隊負責人打電話責備餐廳，教育餐廳該怎麼招待客人，包括司機、領隊要吃跟客人一樣的餐點，還要送禮，更該退10%餐費。

Savungaz表示，當時是餐廳首次接到旅行社訂單，經營餐廳的朋友父母擔心得罪旅行社，送了一堆在地農產安撫對方。不過，司機、領隊不斷催餐、要求加餐，最後以有兩人沒吃飽，少算兩人費用，金額恰好是整團餐費的10%費用。

經過此事，Savungaz表示，餐廳決定不再接團客，但瀧捷車隊改不透過旅行社，直接帶遊客來用餐，原本訂位13人，到現場卻多了一名司機家人要用餐，同行的司機也要求提供招待。餐廳雖然堅持多少人算多少錢，但最後15人用餐，對方仍只付13個人的錢。

Savungaz也指控，瀧捷車隊還在餐廳沒開門時闖入，將私人土地當停車場，並擅自使用餐廳廁所。後來，餐廳還被指食物難吃、吃不飽、態度差，致使在旅遊界惡名遠播。山美旅行社最近又打算再度訂位，說可以不退10%回扣，但得招待司領便餐。餐廳拒絕卻被對方教訓。

Savungaz表示，旅行社壓低團費吸引遊客，又把成本轉嫁給配合餐旅，即使收的團費包含這些部分，卻仍以這種手段兩手拿錢，還認為這是默契。她呼籲，旅遊業者別欺負在地人，因為「你們掠奪壟斷的觀光產業，依附的是我們的傳統領域」。