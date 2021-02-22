變性網紅稱懷孕引撻伐 精神醫提醒這可能性籲多點寬容

變性網紅罔腰自曝懷孕三個月，曬孕肚及超音波照片，引起網友指責、醫師打臉，甚至言地方衛生局都表示將對其言論展開調查。在一片撻伐聲浪當中，有精神科醫師溫柔提醒，跨性別者是處遇最邊緣的性別少數，心理壓力和自殺率都是最高。提醒社會各界，在無法完整了解其狀況前，也不宜快批判和下定論，應多點寬容，考量「假性懷孕」相關風險因素，將她當成一個需要幫忙的對象，周遭的人也協助她接受仔細的評估和了解。

嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，「假性懷孕」是堅決相信自己已懷孕、並表現出許多懷孕症狀和體徵的心理病理臨床綜合症，常見的風險因子包括一些特殊經歷。例如有些個案本身因為無法懷孕，又有非常強烈的意願想要懷孕，會過度關注自己的身體感覺，會將腸胃道蠕動當作胎動，衍伸信以為真的強烈意念。

李俊宏表示，另有些人則是經歷過重大失落或創傷，例如前胎流產、曾經胎兒或孩子死亡、被親密伴侶虐待的創傷經驗等，這些重大失落經驗，可能引發假性懷孕的心理代償。還有些精神疾病也是假性懷孕的風險因子，例如憂鬱症，有時也會有類似的症狀。假性懷孕的心理信念之強烈，有時候會反過來影響生理，有些女性甚至會經期混亂、停經，導致個案更加深確信自己懷孕。

李俊宏表示，假性懷孕代表身心都有需要協助的地方，加上此個案是跨性別身分，屬於LBGT族群當中心理壓力、自殺率雙雙都是最高的一群，呼籲社會大眾以關懷代替指責。希望社會多點寬容，不要太急著去批判她，反而要將她當成一個需要幫忙的對象，周遭人協助她做評估、更仔細的了解。