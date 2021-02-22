快訊

連兩天「+0」！高鐵可望開放飲食、居家檢疫維持一人一戶

又有網紅遇襲！「含羞草」驚傳遭砍身中兩刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可樂、氣泡水用二氧化碳 納食品添加物列管

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
氣泡水打入的二氧化碳將列入食品添加物管理，明年七月上路。記者楊雅棠／攝影
氣泡水打入的二氧化碳將列入食品添加物管理，明年七月上路。記者楊雅棠／攝影

可樂、氣泡水等碳酸飲料都添加二氧化碳，增加氣泡的刺激感。不過，衛福部食藥署將二氧化碳列入食品添加物管理，業者必須辦理查驗登記，掌握流向，新制於明年七月上路。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，和之前將俗稱「笑氣」的一氧化二氮納管不同，將二氧化碳列入食品添加物管理並不是因為氣體有任何危害，而是為了和國際管理趨勢一致。

新修正參考聯合國食品標準委員會及食品添加物專家委員會所訂標準，全面訂定二氧化碳使用的食品範圍、限量、限制及規格標準等相關規定。

廖家鼎說，二氧化碳納入食品添加物管理後，氣體製造商也列為食品業者管理，必須向食藥物署申請查驗登記，並遵守專人管理、專冊紀錄、專櫃貯放的「三專管理」，更容易掌握流向。

新制上路後，如發現有違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定的業者，依食安法第47條第9款，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥署 食安

延伸閱讀

臉書在台推出氣候科學資訊中心 提供實用資源

植物油加工污染物恐致癌 嬰幼兒食品7月起納管

放對植物可吸光室內空汙 春節4大居家布置重點看這裡

恐致癌！食藥署訂嬰兒奶粉汙染物限量標準 7月上路

相關新聞

注意！午後臭氧濃度上升 北部空品恐陷「紅害」

環保署表示，今天午後中部以北地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品可能出現「紅害」，竹苗、中部、馬祖、金門「亮橘燈...

西半部、金馬地區持續濃霧 氣象局公布發生時間點

台61線昨發生重大車禍意外，共造成21輛車連環追撞，疑似是因為濃霧加上空汙影響，能見度不到50公尺引起；中央氣象局表示，...

另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

有不少情侶會去下載某些特定的APP，不但能精準掌握另一半的確切位置，有些APP甚至會記錄使用者的活動習慣，判斷住家位置、公司位置，連使用者移動的時候，時速都會清楚的被顯示出來。

學生證搞丟搭高鐵被補票 他怒「放空股票」等賺回600元走人

高鐵學生票檢查趨嚴，今年3月22起使用大學生優惠乘車者，若學生證上沒有註冊章，就必須出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，否則就必須補票罰款。有大學生日前搭高鐵時，因學生證搞丟，以電子學習歷程（EPO）驗票卻無法通過，而被罰款562元，讓他氣到決定放空高鐵股票，賺回600元就走人。

開學日晴朗！早晚溫差達15度 明微弱東北風南下

開學日，今天（22日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣；明天（2...

變性網紅稱懷孕引撻伐 精神醫提醒這可能性籲多點寬容

變性網紅罔腰自曝懷孕三個月，曬孕肚及超音波照片，引起網友指責、醫師打臉，甚至言地方衛生局都表示將對其言論展開調查。在一片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。