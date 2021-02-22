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影／保健食品你吃對了嗎？ 高醫營養部揭3大NG行為

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
罹患腎臟病多年的林姓鋼琴老師，在高醫指導下正確使用保健食品，至今保持優美體態與健康。記者王昭月／攝影
罹患腎臟病多年的林姓鋼琴老師，在高醫指導下正確使用保健食品，至今保持優美體態與健康。記者王昭月／攝影

國人愛買、愛吃保健食品成習慣，卻NG（no good）行為連連，高醫營養部主任黃孟娟趁今天「營養師節」特別提醒，民眾以為保健食品是吃越多、劑量越大、越便宜越好，食用保健食品如果有這種「撿便宜」的概念，非常要不得。

據食品工業發展研究所產業技術知識服務計畫的調查推估，2018年台灣保健食品年產值市場規模已破千億，國內愛吃保健食品的習慣，對市場「貢獻」良多，營養師卻捏把冷汗。

黃孟娟分析民眾服用保健食品3大NG行為表示，第1，民眾平日不重視蔬菜水果的攝食，也不重視均衡飲食，僅以保健食品補充飲食上的不足，非常不正確。第2，購買保健食品時習慣買3、4、5、6種以上，家裡堆滿保健食品，且每天一定要吃個3、5種，這種狀況很可能造成某種成分劑量加重，在體內形成沈積，傷及器官。第3，本身有一些慢性病長期服藥的民眾，又同時長期食用一些保健食品，且沒告知醫護團隊，都十分不妥。

黃孟娟更表示，很多人會覺得保健食品吃越多越好；劑量越大、越好；越便宜越好，但如果食用保健食品有這種「撿便宜」的概念，非常要不得，「吃保健食品，需在安全的範圍內增加保健功能，劑量大，反而會造成身體危害，尤其很多人維他命A、B、C、D、E全買齊，每天吞，「這個很可怕」。

要保身體健康，還是要天天5蔬果，恪守均衡飲食的基本原則。黃孟娟說，自己認識一些空少或空姐，他們吃維生素，礦物質外，還加上抗氧化劑，以為抗氧化對他飛到天上有幫忙，然後再加上一些維生素B群，但成分都重複了！

她另表示，像外食族常高油、高糖食物吃很多，或常三餐不繼，是可以適量補充符合一般膳食營養素，攝取些維生素、礦物質的補充劑，但不建議服用一般的維生素礦物質補充劑以外，再重複往上加抗氧化劑或再加上維生素B群，再加上大劑量的礦物質補充劑。

平日習慣性地補充草本複方等保健食品的民眾，則建議要去詢問專業人士後會比較安全。劉孟娟表示，其實人體不缺的營養素，補充也沒用，一些醫學研究發現，維生素A攝取太多，可能會加重癌症。尤其保健食品成份有時恐會與藥物產生交互作用，或使用的劑量不對，都對健康有礙。

高醫副院長黃尚志表示，高醫為替民眾的食品安全多一層把關，由營養醫療小組，營養部，資材及資訊等部門組成跨專業團隊，首創「醫院處方食品把關系統」，獲SNQ國家品質醫院醫事服務組標章認證。

高醫營養部主任黃孟娟分析國人三大使用保健食品的NG行為。記者王昭月／攝影
高醫營養部主任黃孟娟分析國人三大使用保健食品的NG行為。記者王昭月／攝影
高醫副院長黃尚志表示，高醫為替民眾的食品安全多一層把關，首創「醫院處方食品把關系統」，獲SNQ國家品質醫院醫事服務組標章認證。記者王昭月／攝影
高醫副院長黃尚志表示，高醫為替民眾的食品安全多一層把關，首創「醫院處方食品把關系統」，獲SNQ國家品質醫院醫事服務組標章認證。記者王昭月／攝影
高醫為替民眾的食品安全多一層把關，首創「醫院處方食品把關系統」，獲SNQ國家品質醫院醫事服務組標章認證。記者王昭月／攝影
高醫為替民眾的食品安全多一層把關，首創「醫院處方食品把關系統」，獲SNQ國家品質醫院醫事服務組標章認證。記者王昭月／攝影

保健食品 高醫

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