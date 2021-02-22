蘇偉碩號召500人赴經濟部抗空汙：不出聲就被害

每到冬季，中南部空汙威脅加劇，關注空汙議題的精神科醫師蘇偉碩說，國營事業中鋼、台電和中油每年進國庫盈餘中，有一大部分是犧牲中南部百姓健康代價換來的，他今天表示，近期將號召500人赴經濟部，要求中央對改善空汙提出對策，訴求今年兒童節中鋼停止1座高爐，興達火力發電廠4座燃煤機組都要停。

日前赴立法院開記者會，蘇偉碩等人點出「南汙空汙正在殺人」問題，經濟部雖然也有記者會回應，卻還是回應得很閃躲，不夠具體，他將發動500人赴經濟部發聲，讓經濟部感受到中南部居民的憤怒，已有不少公民團體將響應，考量防疫，規模不會擴大，以避免群聚等風險。

蘇偉碩說，他講空汙殺人不是危言聳聽，是有科學實證的調查，空氣汙染在2013年就是聯合國確認的致癌物，科學界和醫學界確認空氣汙染會增加人民死亡率。研究發現，空氣中的細懸浮微粒PM2.5每個立方公尺只要增加10微克（一公克的十萬分之一），人口總死亡率會增加5%。

蘇偉碩說，台灣空氣汙染中，煉鋼廠、石化廠和火力電廠是最大來源，在中南部空氣汙染中，中鋼、中龍鋼鐵、台中火力電廠、興達火力電廠和六輕以及高雄地區石化廠是主要來源，這些工廠包含國營事業中鋼、台電和中油，等於每年進國庫的盈餘，有一大部分是以犧牲中南部百姓健康換來的。

「如果不發出抗議聲音，就會被持續當成害命對象！」蘇偉碩表示，他將號召中南部9縣市（屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、南投）居民，人民必須發出聲音，透過公民抵抗行動，才有機會改變「空汙殺人」困境。

高雄市環保局表示，興達電廠配合秋冬空品減壓政策，4部燃煤機組之前是實施「停3減1」對策，今天情況是2、4號機停機中，1號、3號機友善降載減排中。