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七旬翁大腿疼痛復健無效 化驗竟攝護腺癌末期　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
張姓男子全身正反面X光照出右大腿骨和髖臼病變。記者簡慧珍／攝影
張姓男子全身正反面X光照出右大腿骨和髖臼病變。記者簡慧珍／攝影

彰化縣70歲張姓男子半年前以為骨刺復發，造成右大腿骨和髖臼痠痛不已，復健無效才求治，竟是攝護腺癌四期擴散到骨頭；醫師表示，三分之一的攝護腺病人第一次就診已是末期，八成轉移骨頭，年長男性對骨頭異常疼痛千萬不可掉以輕心。

家住員林市的張姓男子8年多前復健治療骨刺，大腿骨及髖臼不再酸痛，半年前再度痠痛才會以為骨刺復發，復健拉腰2個月卻越來越痛，服用醫師開給的止痛藥加上自己買藥都無法止痛，照X光顯示骨頭有異狀，轉介泌尿科肛門指診發現攝護腺腫瘤，切片化驗確診為攝護腺癌。

衛福部彰化醫院放射腫瘤中心醫師吳俊玠表示，經核子骨骼掃描張姓男子的癌細胞已從攝護腺擴散到右大腿骨，接受攝護腺及骨頭的放射線治療2個月後，PSA（Prostatic specific antigen，攝護腺特異性抗原）從31降到0.1（正常值小於4 ng/ml），顯示癌細胞被控制，未來需要定期追蹤。

吳俊玠指出， 根據衛福部107年度統計和國健署台灣癌症登記中心資料，攝護腺癌在男性十大癌症高居第五名，人數逐年提高，20年內增加3倍，60歲至85歲為好發年齡，初期症狀不明顯，常因癌細胞擴散到骨頭造成疼痛才發現，醫師建議有家族史的40歲以上，及50歲以上一般男性，每年抽血做PSA檢查。

研究顯示，有攝護腺癌家族史、嗜吃紅肉和高油脂食物、肥胖等狀況，都是攝護腺癌高風險因子，50歲以上男性若骨盆腔、大腿骨及髖臼疼痛，別自行判斷疾病，應就醫檢查，預防攝護腺癌有方法，平日攝食硒，促進體內抗氧化能力，富含硒的食物包括鮮類、蛋類、大蒜等，或食用番茄、西瓜、櫻桃、柿子、木瓜等含有茄紅素的蔬果。

張姓男子接受放射線治療和控制攝護腺癌。記者簡慧珍／攝影
張姓男子接受放射線治療和控制攝護腺癌。記者簡慧珍／攝影

攝護腺癌 男性 醫師

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