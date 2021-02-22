七旬翁大腿疼痛復健無效 化驗竟攝護腺癌末期　

彰化縣70歲張姓男子半年前以為骨刺復發，造成右大腿骨和髖臼痠痛不已，復健無效才求治，竟是攝護腺癌四期擴散到骨頭；醫師表示，三分之一的攝護腺病人第一次就診已是末期，八成轉移骨頭，年長男性對骨頭異常疼痛千萬不可掉以輕心。

家住員林市的張姓男子8年多前復健治療骨刺，大腿骨及髖臼不再酸痛，半年前再度痠痛才會以為骨刺復發，復健拉腰2個月卻越來越痛，服用醫師開給的止痛藥加上自己買藥都無法止痛，照X光顯示骨頭有異狀，轉介泌尿科肛門指診發現攝護腺腫瘤，切片化驗確診為攝護腺癌。

衛福部彰化醫院放射腫瘤中心醫師吳俊玠表示，經核子骨骼掃描張姓男子的癌細胞已從攝護腺擴散到右大腿骨，接受攝護腺及骨頭的放射線治療2個月後，PSA（Prostatic specific antigen，攝護腺特異性抗原）從31降到0.1（正常值小於4 ng/ml），顯示癌細胞被控制，未來需要定期追蹤。

吳俊玠指出， 根據衛福部107年度統計和國健署台灣癌症登記中心資料，攝護腺癌在男性十大癌症高居第五名，人數逐年提高，20年內增加3倍，60歲至85歲為好發年齡，初期症狀不明顯，常因癌細胞擴散到骨頭造成疼痛才發現，醫師建議有家族史的40歲以上，及50歲以上一般男性，每年抽血做PSA檢查。