影／高麗菜價沒起色 農民呼籲政府：冬季管制進口

春節連假結束，高麗菜價沒起色，雲林縣長張麗善與嘉義市長黃敏惠攜手合作，上周1天內幫雲林菜農賣掉1000箱、約2萬公斤高麗菜，菜農直言去年底菜價好、種植面積增加，今年受疫情影響餐廳用量減少、菜價大跌，呼籲政府冬季管制高麗菜進口。

雲林縣近期高麗菜產量過盛、價格不佳，到台北果菜市場拍賣價只剩3到5元、完全不敷成本，張麗善上周四打電話給黃敏惠，一起認購高麗菜、力挺農民，黃敏惠立即號召市府各局處一起認購，不到1天1000箱就銷售一空，部分市府員工還感嘆「產地直銷價格便宜，沒訂到好可惜！」

黃敏惠和張麗善今天上午在市府前召開「義起挺農民」記者會，張麗善除感謝嘉義市府力挺，也說明高麗菜料理方式，並請雲林在地農民說明目前菜價低迷原因。

菜農梁燦鴻表示，去年底高麗菜價不錯，每公斤菜價超過30元，農民看好農曆年前需求量大，增加種植面積，經90天種植、近期開始採收，卻受年前疫情影響，許多餐廳停辦尾牙、減少外食，加上進口高麗菜，國內盛產高麗菜上周跌到每公斤剩下3到5元，農民送拍賣市場不僅不敷成本還要賠運費。