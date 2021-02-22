吃減肥藥不再腹瀉油便 國衛院新奈米技術最快下周技轉

肥胖是現代人的文明病，市面上的減肥藥物有75％皆含有奧利司他Orlistat的脂肪酶抑制劑成分的藥物；然該成分會抑制油脂吸收，服用這類藥物的患者恐會有腹瀉、油便等問題；國衛院生醫工程與奈米醫學研究所，最近利用多年研究的中孔洞奈米矽球材料（mesoporous silica nanoparticles，MSNs），能成功搭配該款藥物解決其副作用；該技術預計下周能完成技轉，將來可直接應用，作為添加在食物的健康食品、或搭配Orlistat的處方新藥。

國衛院副院長司徒惠康表示，根據2013至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」，我國成人過重及肥胖盛行率為45.4%。長時間肥胖恐引發許多慢性病，如心血管疾病、糖尿病等。

有些肥胖者不易控制外食的油脂攝取，會經由醫師建議開立含有Orlistat成分的減肥藥，來抑制油脂吸收。對此，國衛院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維指出，因為此類藥物以脂肪酶抑制劑Orlistat為主要有效成分，降低進入腸胃道脂肪的降解作用以及體內吸收，促使被抑制無法降解的油脂只得從大腸排出體外，因此導致腹瀉與油便等擾人之副作用。

為解決上述副作用，羅履維與研究團隊利用多年研究的中孔洞奈米矽球材料。他說，中孔洞奈米矽球是一個150奈米大小的6角形結構，裡面的結構就像隧道入口，可以形成很大的表面積，讓原本在腸胃中不被吸收的液態油脂，進入中孔奈米的「座位」，受到固定後，以固態的形式排出體外。

羅履維還說，口服中孔洞奈米矽球材料後，能高比率從體內與糞便一起排出，顯示此材料具有相當的安全應用性，若搭配抗肥胖藥物，將可減緩目前藥物的副作用。

羅履維表示，透過8隻使用過Orlistat減肥藥物的小鼠的動物實驗發現，透過中孔洞奈米矽球材料，可百分百解決腹瀉等副作用問題；另透過同位素電子儀器追蹤奈米矽球於食入後在體內的分布，進而證實這項材料在食入後也不會有殘留在人體其他區域的疑慮。

羅履維表示，由於矽已經是合格的食品添加物，因此將來中孔洞奈米矽球材料，僅是改變結構，因此仍可直接添加於食物，將來若單獨使用，將有潛力申請成為健康食品；另外，也可搭配市售含有Orlistat成分的減肥藥物，成為新的減肥藥物處方用藥，他認為，這類藥物具有許多相對的市場優勢，預期可擴大原市場占有率、規模及領先優勢。

羅履維表示，有興趣的廠商可於3月2日前提交計畫書至國衛院，經審核後洽談技轉，預計最快於明年第3、4季能展開人體臨床試驗。