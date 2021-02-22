暖心集檢所！3寶媽住大家庭房、護理師為崩潰移工洗澡

台灣新冠肺炎確診個案主要來自境外移入，高達三分之一個案來自「集中檢疫所」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱之為「重要防線」、「入境的延伸」。負責統管集檢所的衛福部醫福會執行長王必勝昨於臉書透露兩個感人的特殊案例，不論是帶著三個孩子從英國返台的母親，還是精神脆弱的年輕印尼籍移工，全台40處集檢所的4500間房已收住超過三萬人，同仁把每個人都當作自己家人在照顧。

王必勝表示，今年1月25日他在臉書收到一個陌生訊息，原來是個焦慮的母親，因為需要透過漫長轉機帶三個年幼孩子回到台灣，擔憂檢疫期間會被分離，特別拜託讓她能親自照顧孩子。王必勝當時人在前進指揮所，每天忙得不可開交，但由於他非常了解所有集檢所的空間，知道有適合他們的「軍事風」家庭房，在他們返台期間剛好有空位，就特別為他們安排。

在寬敞舒適的家庭房當中，母親和孩子們透過網路繼續工作和學習，在燦爛的笑容中完成檢疫，解除隔離後，這位母親特別再發訊息和照片給王必勝，希望能傳達他們的感謝之情。王必勝說，每個回台的旅客都有很多不同面向的需求，集檢所同仁需要處理各式各樣的問題，相當辛勞，收到這樣的訊息，對同仁來說就是最大肯定。

另外一個特殊案例是在南部某檢疫所，一位年輕印尼移工入住後，開始有幻視幻聽，無法自理生活。王必勝表示，為了協助她就醫，同仁在沒有電梯的情況下，穿著全副防護裝備將她扛下樓、送上救護車。移工就醫後回來，每天有兩位護理同仁著全套防護，去餵她吃藥、幫她洗澡，悉心照顧直到檢疫期滿，投入許多人力、用掉上百件隔離衣，這名移工的精神狀況也慢慢穩定下來。