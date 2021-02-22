缺水停耕育秧滯銷？ 南部喊降價中部皮皮剉

氣候少雨乾旱，台灣西部停耕面積約7.4公頃，影響秧苗需求量，即使秧苗場減少育苗數量仍出現滯銷現象，價格搖搖欲墜，南部已有秧苗場私下放出願意降價求售的訊息，讓彰化縣育苗業者相當緊張和煩惱。

台灣水稻耕種由南而北，南部立春播種，中部地區農民趕在驚蟄前插秧，目前每盤秧苗產地批發價30元，但南部已經喊出每盤降價2元。

彰化縣洪姓育苗場業者表示，台灣一期水稻耕種面積約27公頃，中央陸續宣布桃園、新竹、苗栗、嘉南和台中停灌，面積合計約7.4公頃，業者早有心理準備，減少培育秧苗一到三成，希望供需平衡，但訂購量減少二至三成，供過於求的問題還是發生。

很多農民觀察水情和政策動態，不像往年春天一來就配合節氣播種，有的農民轉作雜糧，造成育苗場的秧苗滯銷，以前秧苗5至8公分全數賣出插秧，今年秧苗已經超過10公分還賣不出去；洪姓業者說，秧苗15公分就「過時」，不是插秧種不活，而是錯過最佳移植期，育苗場只有銷燬。

南部秧苗場有意降價求售，彰化縣育苗業者觀望中，「工資等成本年年升高，近年每盤賣30元，毛利6元，一旦降價，只怕價格戰開打，育苗場將血本無歸，農民買到的還是原來價格，沒直接受惠。」

姚姓育苗業者表示，秧苗從秧苗場運到水稻田，需要人工和運輸費用，每盤38元，育苗場都會根據去年同期的訂購量育苗，今年截至目前雨水少，育苗業者無法精準掌握天氣變化，而是按照政府宣布停耕的面積來育苗，都減少育苗。