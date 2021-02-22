開學週爸媽救星 全家早餐超值配 7-ELEVEN肖像口罩天天開搶

開學日最令家長苦惱的除了要早早把小孩挖起床，快速變出營養早餐也是早晨的重要關卡。因應開學季家長準備早餐需求，全家便利商店自2月24日起至3月23日祭出匠土司家庭號超值配，凡購買任一件家庭號土司加69元，即可加購自有品牌FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳；同步推出烘焙集章活動，集滿10章不只可免費兌換人氣烘焙商品、咖啡，還有10元購物金任你挑。

另外，全家也看好年後健身商機，推出「健康志向-蛋白纖食系列」，選用雞肉、蛋及豆腐等蛋白質補充食材與超級大麥，於2月24日起推出與營養師楊承樺聯名開發的5款飯糰、麵包、便當主食等鮮食商品，包括方便運動前食用的「大飯糰銀鮭蒸蛋白」、「黑胡椒植物肉蛋堡」、「鷹嘴豆雞肉握沙拉」，以及運動後適合多補充蛋白質的「辛辛炒韓式豚餐盒」以及「粉紅醬雞排義大利麵」，一次滿足消費者運動前後飲食。主餐商品加指定附餐，還可享自由配2件省5元、3件省10元優惠。此外，媽媽煮藝也首次推出「蒜香舒食嫩雞胸」，主打大份量3入裝，以蒜香調味、不油膩，可在家庫存、輕鬆享用，售價149元。為了鼓勵更多民眾使用悠遊卡小額支付，2月25日起至8月19日期間，每周四推出使用悠遊卡支付全家鮮食商品（杯裝除外），單筆滿100元立折10元優惠，活動限量30萬筆。