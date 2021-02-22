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開學週爸媽救星 全家早餐超值配 7-ELEVEN肖像口罩天天開搶

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
不二馬胖虎彩色防護口罩2款20入，OPEN POINT會員點數1點+299元。圖／7-ELEVEN提供
不二馬胖虎彩色防護口罩2款20入，OPEN POINT會員點數1點+299元。圖／7-ELEVEN提供

開學日最令家長苦惱的除了要早早把小孩挖起床，快速變出營養早餐也是早晨的重要關卡。因應開學季家長準備早餐需求，全家便利商店自2月24日起至3月23日祭出匠土司家庭號超值配，凡購買任一件家庭號土司加69元，即可加購自有品牌FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳；同步推出烘焙集章活動，集滿10章不只可免費兌換人氣烘焙商品、咖啡，還有10元購物金任你挑。

另外，全家也看好年後健身商機，推出「健康志向-蛋白纖食系列」，選用雞肉、蛋及豆腐等蛋白質補充食材與超級大麥，於2月24日起推出與營養師楊承樺聯名開發的5款飯糰、麵包、便當主食等鮮食商品，包括方便運動前食用的「大飯糰銀鮭蒸蛋白」、「黑胡椒植物肉蛋堡」、「鷹嘴豆雞肉握沙拉」，以及運動後適合多補充蛋白質的「辛辛炒韓式豚餐盒」以及「粉紅醬雞排義大利麵」，一次滿足消費者運動前後飲食。主餐商品加指定附餐，還可享自由配2件省5元、3件省10元優惠。此外，媽媽煮藝也首次推出「蒜香舒食嫩雞胸」，主打大份量3入裝，以蒜香調味、不油膩，可在家庫存、輕鬆享用，售價149元。為了鼓勵更多民眾使用悠遊卡小額支付，2月25日起至8月19日期間，每周四推出使用悠遊卡支付全家鮮食商品（杯裝除外），單筆滿100元立折10元優惠，活動限量30萬筆。

而本週7-ELEVEN則是推出一系列肖像口罩，除了歡慶6,000店從2月23日起連續6天推出OPEN POINT會員限定購買的OPEN小將、Hello Kitty、卡娜赫拉的小動物、角落小夥伴、拉拉熊及LOCK小將限定設計口罩之外，2月24日上午11點更於OPEN POINT App獨家開賣不二馬大叔之「猛虎下山」造型的胖虎彩色防護口罩，每盒共有2款不同的圖樣，快把「帥氣胖虎款」以及「胖虎的16種姿態款」收編回家。

全家推全新蛋白纖食餐系列，5款新品運動前後飲食一次包辦。圖／全家便利商店提供
全家推全新蛋白纖食餐系列，5款新品運動前後飲食一次包辦。圖／全家便利商店提供
媽媽煮藝蒜香蔬食嫩雞胸，大份量3入裝，售價149元。圖／全家便利商店提供
媽媽煮藝蒜香蔬食嫩雞胸，大份量3入裝，售價149元。圖／全家便利商店提供
滿足開學早餐需求，匠土司家庭號搭鮮乳超值配，買麵包還可集章換咖啡、購物金。圖／全家便利商店提供
滿足開學早餐需求，匠土司家庭號搭鮮乳超值配，買麵包還可集章換咖啡、購物金。圖／全家便利商店提供

口罩 早餐 悠遊卡

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