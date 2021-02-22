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國際互助防疫 花蓮慈濟院贈史瓦帝尼萬片口罩

中央社 / 花蓮縣22日電

疫情影響，花蓮慈濟醫院與國合會的友好國家醫事人員訓練計畫暫緩，但愛心不停歇，花蓮慈濟醫院今天打包一萬片醫療用口罩，透過我方大使館，轉贈予史瓦帝尼王國。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，跟史瓦帝尼王國的結緣是輔導當地孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫，這些年來包含婦產部、小兒部、護理部及國際醫學中心等團隊，除了辦理史瓦帝尼王國醫療衛生人員來到花蓮慈院培訓之外，也多次實地訪查，提升當地婦幼健康照護體系。

花蓮慈濟醫院副院長許文林轉述國際合作發展基金會計畫經理楊植亘的分享，「與國合會計畫合作的教會醫院，員工約300人，每週僅能由史瓦帝尼王國衛生部取得一盒口罩，其他要想辦法自籌」。

許文林說，在台灣目前口罩資源充足的時候，希望藉由臨床最需要防疫物資之一的口罩，能緩解史瓦帝尼王國疫情發展。

除了口罩等防疫物資之外，花蓮慈濟醫院研發團隊研發出能提升免疫力的淨斯本草飲，目前也已經分享到31個國家。

台灣邦交國史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世在1月間使用了台灣贈送的抗病毒藥物後，染患的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已痊癒。

史瓦帝尼 口罩 慈濟

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