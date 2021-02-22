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大高雄25日起水情燈號由綠轉黃 北送水量降至7萬噸

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台水公司七區管理處完成澄清湖高級淨水場結晶軟化設備維護更新，可望穩定供應優質飲用水。圖／台水公司提供
台水公司七區管理處完成澄清湖高級淨水場結晶軟化設備維護更新，可望穩定供應優質飲用水。圖／台水公司提供

旱象未解，大高雄地區預計2月25日起實施第一階段限水，水情燈號由綠轉黃。南區水資源局表示，去年10月起大高雄每日輸水注入南化水庫，最高峰每日20萬噸，水情燈號轉換後，每日仍以不低於7萬噸為原則，不浪費任何一滴水。

自來水公司七區管理處表示，高雄地區近期沒有明顯降雨，經濟部水利署2月17日會議決定，高雄地區自2月25日起轉換水情燈號，由水情提醒綠燈轉為一階限水黃燈，停止供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非必要用水，離峰及特定時段減壓供水。

南區水資局表示，高雄與台南共用南化水庫，目前南化水庫蓄水量4千943萬噸、容量比54％，高雄南水北送，年初最多每日注入20萬噸，因高屏溪川流量下降，輸水量已經減少至7萬噸左右，伏流水也上場因應，25日水情轉黃燈，對一般民眾生活沒有影響。

此外，大高雄每日用水約150萬噸，澄清湖水庫每日供應33至36萬噸民生用水。近日台水公司七區管理處進行澄清湖高級淨水場結晶軟化設備維護更新，可望穩定供應優質飲用水。

七區管理處表示，澄清湖淨水場是國內首座大型高級處理淨水場，包含原水抽水、臭氧處理、快混、膠凝沉澱、結晶軟化、快濾、生物活性碳處理、消毒及廢水處理等程序，整場透過自動化控制以增加供水穩定度，並可節省操作人力，穩定供應高雄市民生用水。

南化水庫 澄清湖 限水

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