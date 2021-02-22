學生證搞丟搭高鐵被補票 他怒「放空股票」等賺回600元走人

高鐵學生票檢查趨嚴，今年3月22起使用大學生優惠乘車者，若學生證上沒有註冊章，就必須出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，否則就必須補票罰款。有大學生日前搭高鐵時，因學生證搞丟，以電子學習歷程（EPO）驗票卻無法通過，而被罰款562元，讓他氣到決定放空高鐵股票，賺回600元就走人。

一名大學生在PTT發文表示，他在寒假時不小心弄丟學生證，正在申請補發中，日前使用大學生優惠搭乘高鐵，他出示電子學習歷程（EPO），卻無法驗票，因此補票加上罰款共賠了562元。

該網友相當傻眼，直呼「教育部在推電子學習歷程，但台灣高鐵不給用。落後時代制度，齁氣氣氣氣氣氣氣氣氣氣」，他也決定放空高鐵股票，「禮拜一市價放空，賺600元走人，應該不會有人跟單，停損我自己處理，空到賺為止」。

其他網友則留言「看到賺600快笑死」、「這站務人員有事嗎」、「我記得很久以前就強制要學生證了吧，因為很多人冒用身分買優惠票」、「重點是人家規定買學生票就要帶證在身上，沒證在身上也敢跟人買啥學生票」。