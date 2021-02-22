快訊

炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

獨／民進黨內部民調 陳時中滿意度達73.5%成雙北強棒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假高乘載管制措施 一張圖秒懂！

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
110年和平紀念日國道收費措施。圖／高公局提供
110年和平紀念日國道收費措施。圖／高公局提供

今(110)年和平紀念日連假於國5實施高乘載管制，為利民眾在實施高乘載管制交流道入口前，快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化─以綠底白字呈現管制的路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。

高工局表示，至於設在管制交流道入口處之告示牌，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

高公局說，今年和平紀念日連假國道實施高乘載管制的路段與時段，包括2月27（周六）、28日（周日），每日6至12時，國5南港系統交流道南向入口；2月28（周日）、3月1日（周一），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口(結束時間視交通狀況機動調整)。

高工局表示，另為分散車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折，以及每日0-5時暫停收費等措施。

文字型禁制性告示牌。圖／高公局提供
文字型禁制性告示牌。圖／高公局提供
圖形化標誌。圖／高公局提供
圖形化標誌。圖／高公局提供

高乘載管制 連假 新竹

延伸閱讀

彭啟明：上午北部空品差 吳聖宇：228連假天氣不錯

228連假有煙火賞！宜蘭冬山「720秒花火秀」配2021舊河港燈節，還有稻草卷免費拍

228連假遊「梅花湖」，五大賣點一次看！超夯露營車與協力車環湖必去

用路人注意！ 2月21日暫停實施國5北向高乘載管制

相關新聞

注意！午後臭氧濃度上升 北部空品恐陷「紅害」

環保署表示，今天午後中部以北地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品可能出現「紅害」，竹苗、中部、馬祖、金門「亮橘燈...

西半部、金馬地區持續濃霧 氣象局公布發生時間點

台61線昨發生重大車禍意外，共造成21輛車連環追撞，疑似是因為濃霧加上空汙影響，能見度不到50公尺引起；中央氣象局表示，...

另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

有不少情侶會去下載某些特定的APP，不但能精準掌握另一半的確切位置，有些APP甚至會記錄使用者的活動習慣，判斷住家位置、公司位置，連使用者移動的時候，時速都會清楚的被顯示出來。

開學日晴朗！早晚溫差達15度 明微弱東北風南下

開學日，今天（22日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣；明天（2...

吳德榮：23日起連2波東北季風 北部稍降溫有雨

氣象專家吳德榮今天表示，23至24日、26至27日連2波東北季風影響，迎風面雲量增，北台灣氣溫稍降、有局部短暫雨；28日...

東南部海域規模5.2地震 最大震度台東3級無災情

台東縣外海今天上午9點50分發生苪氏規模5.2地震，但因本島稍遠，且深度達109.3公里，搖晃情況不明顯，許多人甚至不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。