228連假高乘載管制措施 一張圖秒懂！

今(110)年和平紀念日連假於國5實施高乘載管制，為利民眾在實施高乘載管制交流道入口前，快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化─以綠底白字呈現管制的路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。

高工局表示，至於設在管制交流道入口處之告示牌，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

高公局說，今年和平紀念日連假國道實施高乘載管制的路段與時段，包括2月27（周六）、28日（周日），每日6至12時，國5南港系統交流道南向入口；2月28（周日）、3月1日（周一），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口(結束時間視交通狀況機動調整)。