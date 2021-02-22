彭啟明：上午北部空品差 吳聖宇：228連假天氣不錯

這幾天空氣品質糟糕，一早不僅只是中部地區，連北部空品都很差；氣象達人彭啟明上午提醒，今天一早空氣品質還是不佳，不只有中部，北部也是，提醒敏感族群要留意，減少外出做劇烈活動。北部可能在下半天會略改善，中南部仍持續。

天氣職人吳聖宇表示，本周天氣略有小變動，228連假天氣大致穩定，日夜溫差大，週末期間在乾燥空氣影響下，天氣相當穩定，各地都很晴朗，白天有陽光加上地面為變性高壓迴流東南風到偏南風，高溫顯得溫暖，但是入夜後到隔天清晨因為無雲的輻射冷卻作用，仍普遍有較低的溫度出現，日夜溫差相當明顯。

吳聖宇說，預估變性高壓迴流帶來的偏南風周一白天維持，各地天氣持續晴朗穩定，不過在無雲、風小的情況下，今晨輻射冷卻作用依然明顯，因此清晨仍有較低的溫度出現的機會，尤其是在中北部、東北部的空曠地區，仍有可能出現10至12度的低溫，提醒一早要出門的朋友多加注意。

吳聖宇表示，今天晚間隨著新一個大陸冷高壓中心自蒙古東部向華北、朝鮮半島、日本海一帶南下移動，高壓前緣的東北風將跟著南下，擴展到台灣附近，迎風面北部、東北部、東部雲量增多，並有局部短暫陣雨出現的機會，這股東北風將持續影響到明天(23日)白天，迎風面地區仍有局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。東北風帶來稍涼的空氣，周二在北台灣白天高溫將略降2至3度左右，其他地方的溫度變化有限，不太受到影響。

他說，周二晚間，為台灣帶來東北風的大陸高壓中心向東移動到日本一帶，台灣附近的風向開始轉為高壓迴流的偏東風，接下來周三、周四(24-25日)台灣附近都受到高壓迴流的影響，風向為東南風到偏南風，東半部可能有零星短暫陣雨，西半部維持晴朗天氣，白天較溫暖，夜晚清晨稍涼日夜溫差大。

吳聖宇表示，周五(26日)隨著大陸華南有南支短波槽向東移動，槽前在長江下游到東海一帶逐漸有低壓波動及鋒面建立，並且很快在周六(27日)掠過台灣以北後繼續向東移動，北部、東北部、東部受鋒面尾端掠過影響，有短暫陣雨機會，其他地方仍維持多雲到晴。因為沒有明顯冷空氣，溫度的變化不大，白天溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差大。

至於周日到下周一(28日到3月1日)在長江流域持續有南支短波槽活動，並且伴隨低壓鋒面在長江流域、東海、黃海一帶發展，目前的預報看起來，短波槽都不強，活動位置較偏北，因此台灣以北以及長江流域的天氣比較不穩定，當地很有春天的感覺，系統多而且變化快，相對的，台灣位置較偏南邊，受到的影響較為有限，預估仍只有在北部、東北部、東部略受影響，可能有零星局部降雨的機會。其他地方維持多雲到晴，各地白天溫暖，夜晚到隔天清晨稍微偏涼。

吳聖宇說，由這樣的預報來看，下周雖有些天氣系統的變化。但是勢力都偏北，因此對台灣天氣影響都有限，溫度也是白天溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差較大的情況。預期228連續假期的天氣目前看來應該是還不錯的，溫度也不會有顯著變化，如果接下來幾天預報沒有出現太大變化的話，應該是適合出遊的天氣，建議大家好好安排。

他表示，真正要有比較強的天氣系統影響台灣可能要等到下週二(02日)左右，到時候才會有個明顯的鋒面通過，後續並且有稍強的冷空氣要南下，預估到時候北部、東半部的降雨以及溫度下降的變化就會明顯許多，收假的時候可能要特別注意。