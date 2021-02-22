開學日晴朗！早晚溫差達15度 明微弱東北風南下

開學日，今天（22日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣；明天（23日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；中央氣象局針對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等9縣市發布低溫特報黃色燈號，這9縣市會有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，僅大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖雲量偏多，桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有８至９級強陣風。

今、明兩天東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，今天金門及馬祖及明天西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(22日)晨持續晴朗，「夜間輻射冷卻」強；本島仍有很多縣市平地的最低氣溫在10度以下。截至5時2分，平地最低氣溫依序為：苗栗頭屋鄉7.3度，新竹峨眉鄉7.7度。各地區低溫：北部(桃園大溪區)9.2度，中部(南投中寮鄉)8.5度，南部(台南後壁區)10.0度，東部(花蓮壽豐鄉)10.8度；台北文山、北投區10.9度。

吳德榮表示，根據最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(22日)各地持續晴朗穩定，白天微熱，「夜間輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差達15度；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。今天氣溫：北部10至26度，中部9至27度，南部10至28度，東部11至27度。

他說，最新模式模擬顯示，明天(23日)微弱東北季風南下，影響輕微；迎風面雲量稍增，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨的機率；週三、四(24、25日)東北風轉偏東風，西半部多雲時晴，東半部偶有零星短暫雨的機率。由於「夜間輻射冷卻」已大幅減弱，早晚氣溫明顯回升；北台舒適、中南部略偏暖。週三起中南部清晨及金馬易起霧，屆時應注意相關訊息。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週五(26日)晚至週六(27日)前後，又有另一波東北季風南下，強度比前一波略強；迎風面雲量增，轉有局部雨，氣溫下降，北台轉涼。下週日(28日)東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，氣溫回升。