聽新聞
test
0:00 / 0:00

工作重薪水低職缺少 學者憂圖書館育才「30年沒進步」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台南市立圖書館總圖邀請英國藝術家保羅．考克斯基在大廳創作公共藝術「陣風」，凝結書頁翻飛的瞬間，也讓圖書館變身網紅打卡的美麗景點。記者陳宛茜／攝影
台南市立圖書館總圖邀請英國藝術家保羅．考克斯基在大廳創作公共藝術「陣風」，凝結書頁翻飛的瞬間，也讓圖書館變身網紅打卡的美麗景點。記者陳宛茜／攝影

未來數年，台灣將有近十座新型態公共圖書館陸續落成，圖書館將成為台灣人文化生活的核心。但台師大圖書資訊學研究所教授陳昭珍感慨，相較於卅年前，台灣公共圖書館的硬體和典藏進步了，但經營圖書館最關鍵的人才養成卻「沒有任何進步」。她呼籲各縣市政府，不要只關心新世代圖書館時尚的外型與功能，還得重視新世代圖書館員的人才培育與人力缺乏問題。

公共圖書館功能不斷擴增，圖書館館員的訓練也不能只限於整理圖書。以台南市立圖書館總館為例，館員除了整理圖書，還必須具備策展、烹飪、自造、幼教等十八般武藝。台南市立圖書館館長洪玉貞坦言，圖書館員不可能具備十八般武藝，因此圖書館是靠邀請跨領域人才和200多名志工合作完成任務。她舉例，藝廊的策展是由台南市文化局員工協助，烹飪教室則是由烹飪老師和志工協助。

國家圖書館館長曾淑賢表示，台灣的圖書資訊學系所必須兼顧基礎專業知能的灌輸，不像國外的圖書資訊學研究所吸收各種專科背景的人才，針對學生將來的生涯規劃規劃專業課程。目前台灣圖館系所的因應做是設立跨域學程，如台師大、輔大、台科大、政大都有相關課程，台科大甚至還有圖書館建築趨勢與設計實務。國圖這兩年也請專家編制服務指引，讓公共圖書館員了解要增加自己的何種能力，以及如何提供服務。

然而，因為薪資等結構性問題，有圖書資訊專業背景的學生很少進入公共圖書館。洪玉貞表示，公共圖書館館員的職等薪資不高，館長的薪水甚至不如大學圖書館的組長，但工作量是好幾倍，導致圖館學生若要學以致用，多半選擇進入大學圖書館。此外，公共圖書館服務的對象廣及各階層，美國加州曾制定法律，要求公共圖書館必須聘僱有社福背景的館員，以協助街友使用館內服務。但台灣公共圖書館往往人手不足，洪玉貞透露，曾有年輕人上午報到，下午就被複雜的工作嚇跑辭職。

陳昭珍觀察，台灣公共圖書館開出的職缺很少，往往一年有500多個考生競爭四、五個圖館公職名額，還不是年年都有。再加上地方特殊的政治結構，能進入公共圖書館服務的人往往並非本科生。但她認為，公共圖書館功能再五花八門，圖書館的本質核心還是圖書，需要有圖書專業背景的館員去維持圖書館「以書為本」的核心精神。

台南市立圖書館總館邀來台南獨立書店「烏邦圖」進駐，是台灣首座館內設有餐飲的圖書館，也是台灣首座有獨立書店進駐的圖書館。記者陳宛茜／攝影
台南市立圖書館總館邀來台南獨立書店「烏邦圖」進駐，是台灣首座館內設有餐飲的圖書館，也是台灣首座有獨立書店進駐的圖書館。記者陳宛茜／攝影
台南市立圖書館總館邀來台南獨立書店「烏邦圖」進駐，是台灣首座館內設有餐飲的圖書館，也是台灣首座有獨立書店進駐的圖書館。記者陳宛茜／攝影
台南市立圖書館總館邀來台南獨立書店「烏邦圖」進駐，是台灣首座館內設有餐飲的圖書館，也是台灣首座有獨立書店進駐的圖書館。記者陳宛茜／攝影
台南市立圖書館頂樓設置雕塑宛如美術館，讓讀者休憩時享受藝術之美。記者陳宛茜／攝影
台南市立圖書館頂樓設置雕塑宛如美術館，讓讀者休憩時享受藝術之美。記者陳宛茜／攝影

圖書館 館長 台師大

延伸閱讀

融合藝廊劇院與書店 新世代圖書館不只是網紅打卡景點

賞櫻秘境看過來 大葉大學、員林湖水里花開正美麗

「入山不能空手回」猜一個里名 六龜圖書館猜燈謎打賞

秒到日本！陽明山國家級景點「藍寶石湧泉秘境」北投一日遊

相關新聞

菸蒂丟水溝 環境大危害 6成5癮君子不知含塑膠

不少民眾抽完菸就隨手丟到路邊水溝，但菸蒂可能沿下水道流到河川及海洋，過去在魚、鳥、海龜胃中都曾發現菸蒂；國際淨灘數據統計...

工作重薪水低職缺少 學者憂圖書館育才「30年沒進步」

未來數年，台灣將有近十座新型態公共圖書館陸續落成，圖書館將成為台灣人文化生活的核心。但台師大圖書資訊學研究所教授陳昭珍感...

醫病天地／沒事愛熬夜 肥胖、慢性病易上身

每到周末或連假，就愛熬夜滑手機、追劇？台北慈濟醫院神經科醫師鄒儲蔭提醒，睡眠剝奪不僅可能造成肥胖、衰老加速，更與失智症、...

醫病天地／甲狀腺異常 針灸有助改善

許多人患有甲狀腺亢進或低下疾病，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，除甲狀腺惡性腫瘤須立即切除，其餘甲狀腺...

環團獻策 收取菸蒂押金

亂丟菸蒂問題長期無解，環團指出，菸蒂丟棄熱點不只有交通場站，球場或大樓門口也很多菸蒂，只是地方環保局稽查人力不足，也不易...

醫病天地／練好肌力 膝蓋自然勇健

山林開放掀起登山熱潮，但有人爬山總是膝蓋痛，衛福部桃園醫院職能治療師蕭雅竹說，肌力是最好的護膝，平時未做好運動訓練，爬山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。