工作重薪水低職缺少 學者憂圖書館育才「30年沒進步」

未來數年，台灣將有近十座新型態公共圖書館陸續落成，圖書館將成為台灣人文化生活的核心。但台師大圖書資訊學研究所教授陳昭珍感慨，相較於卅年前，台灣公共圖書館的硬體和典藏進步了，但經營圖書館最關鍵的人才養成卻「沒有任何進步」。她呼籲各縣市政府，不要只關心新世代圖書館時尚的外型與功能，還得重視新世代圖書館員的人才培育與人力缺乏問題。

公共圖書館功能不斷擴增，圖書館館員的訓練也不能只限於整理圖書。以台南市立圖書館總館為例，館員除了整理圖書，還必須具備策展、烹飪、自造、幼教等十八般武藝。台南市立圖書館館長洪玉貞坦言，圖書館員不可能具備十八般武藝，因此圖書館是靠邀請跨領域人才和200多名志工合作完成任務。她舉例，藝廊的策展是由台南市文化局員工協助，烹飪教室則是由烹飪老師和志工協助。

國家圖書館館長曾淑賢表示，台灣的圖書資訊學系所必須兼顧基礎專業知能的灌輸，不像國外的圖書資訊學研究所吸收各種專科背景的人才，針對學生將來的生涯規劃規劃專業課程。目前台灣圖館系所的因應做是設立跨域學程，如台師大、輔大、台科大、政大都有相關課程，台科大甚至還有圖書館建築趨勢與設計實務。國圖這兩年也請專家編制服務指引，讓公共圖書館員了解要增加自己的何種能力，以及如何提供服務。

然而，因為薪資等結構性問題，有圖書資訊專業背景的學生很少進入公共圖書館。洪玉貞表示，公共圖書館館員的職等薪資不高，館長的薪水甚至不如大學圖書館的組長，但工作量是好幾倍，導致圖館學生若要學以致用，多半選擇進入大學圖書館。此外，公共圖書館服務的對象廣及各階層，美國加州曾制定法律，要求公共圖書館必須聘僱有社福背景的館員，以協助街友使用館內服務。但台灣公共圖書館往往人手不足，洪玉貞透露，曾有年輕人上午報到，下午就被複雜的工作嚇跑辭職。