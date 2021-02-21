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空汙從中南部擴散！ 北北桃深夜「紅害」 周一西半部空品仍差

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空汙從中南部擴散！ 北北桃深夜「紅害」明天空品仍差

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今晚10時全台有6站空品紅害。圖／取自空品監測網
今晚10時全台有6站空品紅害。圖／取自空品監測網

西半部近日空品差，今天深夜北部也遭空汙影響，根據晚上10時監測，台北市、新北市、桃園市各有1至2個測站紅害，明天西半部空品也不佳，台南以北都可能出現「紅害」。

環保署晚上10時監測，全台有6測站紅害，分別是台北市大同站、新北市三重站及菜寮站、桃園市大園站、彰化縣大城站、雲林縣台西站，另有32站「亮橘燈」，從新北市一路分布到嘉義縣。環保署提醒，北部地區、彰化大城、台西地區所有族群應減少在戶外活動，竹苗、雲嘉南地區、二林地區、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。中部及雲嘉南為「紅色警示」，午後垂直擴散條件轉好，空氣品質可望稍好轉為橘色提醒；北部、竹苗、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，但北部及竹苗局部地區可能達紅色警示；馬祖為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

23日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積汙染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。高屏為「紅色警示」；中部、雲嘉南為「橘色提醒」；北部、竹苗為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

24日清晨至上午受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，中南部位於下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，午後東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意汙染物累積。高屏為「紅色警示」；中部、雲嘉南為「橘色提醒」；北部、竹苗為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

紅害 環保署 空氣品質

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