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全國農會小組長、會員代表今改選 投票率逾5成
農委會表示，今天全國287家基層農會選出4601位農事小組組長及1萬1335位農會會員代表，具選舉權會員數87萬860人，投票人數44萬9486人，總體投票率51.61%，整個選舉過程大致平順。
為輔導各直轄市、縣市政府督導各農會做好投開票相關選務工作，農委會表示，今天邀集法務部、內政部、中央選舉委員會、法務部調查局及內政部警政署等單位開設中央選務督導中心，另內政部警政署亦開設專案聯合指揮所，維持各地投開票秩序。本次選舉動員2萬3215位選務人員、8699位警務人員及上千位相關人員。
農委會說明，依農會屆次改選作業流程，各基層農會將於3月6日前，由今天所選出會員代表組成會員代表大會，選出理事、監事及出席上級農會代表。隨即於3月15日前，召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事，並聘任總幹事，完成基層農會屆次改選工作。另直轄市與縣級農會將於4月1日前完成屆次改選工作；全國農會將於4月22日前完成屆次選舉工作。
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