小孩也有隱私權！ 首部兒童人權公約繪本出爐

人生而有權，小孩有話也可以大聲說！國家人權博物館與玉山社合作出版兒童權利公約插畫繪本「我是小孩，我有話要說」，以聯合國「兒童權利公約」為出發點闡釋兒童權利的概念，今天舉行發表會。會中「大人思想研究社」成員們分別以自身母語朗誦「我是小孩，我有話要說」內容，傳達語言平權的核心概念。

「我們常說教育要從小做起，但卻又一直做出許多限制。」國家人權博物館館長陳俊宏表示，過往人權館所保存下來的威權歷史故事，經常被視作是小朋友難以接觸的議題，然而通過繪本與政治受難者前輩的現身說法，卻能夠從小朋友的所聽、所見，發覺另一種面對歷史的視角。

因此，人權館2019年推出的「我是兒童 我有權利-兒童權利公約頒布30週年主題特展」，試圖以小朋友作為權利的主體，讓他們能夠認識台灣過去的人權侵害、以及自身所應有的權利內容。人權館表示，人權館自詡為人權教育的中央廚房，辦理第三年的繪本工作坊，試圖廣邀創作者共同投入、充實台灣本土人權繪本，也期望本書的出版讓兒童權利的討論不只是停留在展覽，更能持續成為我們下一階段人權教育的素材。

「我是小孩，我有話要說」作者林真美表示，本書將「兒童權利公約」54條條約內容濃縮為16個文字文本，包含兒童四大權利「生存權」、「發展權」、「參與權」、「受保護權」等。她認為，聯合國花了十年的時間將過去的宣言公約化，翻轉了我們看待孩子的角度—兒童不再只是需要被保護的對象，她開心「台灣終於也有了一本講述兒童權利公約的書。」