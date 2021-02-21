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小孩也有隱私權！ 首部兒童人權公約繪本出爐

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
繪者林柏廷以圖像表達小孩也有「隱私權」。圖／人權館提供
繪者林柏廷以圖像表達小孩也有「隱私權」。圖／人權館提供

人生而有權，小孩有話也可以大聲說！國家人權博物館與玉山社合作出版兒童權利公約插畫繪本「我是小孩，我有話要說」，以聯合國「兒童權利公約」為出發點闡釋兒童權利的概念，今天舉行發表會。會中「大人思想研究社」成員們分別以自身母語朗誦「我是小孩，我有話要說」內容，傳達語言平權的核心概念。

「我們常說教育要從小做起，但卻又一直做出許多限制。」國家人權博物館館長陳俊宏表示，過往人權館所保存下來的威權歷史故事，經常被視作是小朋友難以接觸的議題，然而通過繪本與政治受難者前輩的現身說法，卻能夠從小朋友的所聽、所見，發覺另一種面對歷史的視角。

因此，人權館2019年推出的「我是兒童 我有權利-兒童權利公約頒布30週年主題特展」，試圖以小朋友作為權利的主體，讓他們能夠認識台灣過去的人權侵害、以及自身所應有的權利內容。人權館表示，人權館自詡為人權教育的中央廚房，辦理第三年的繪本工作坊，試圖廣邀創作者共同投入、充實台灣本土人權繪本，也期望本書的出版讓兒童權利的討論不只是停留在展覽，更能持續成為我們下一階段人權教育的素材。

「我是小孩，我有話要說」作者林真美表示，本書將「兒童權利公約」54條條約內容濃縮為16個文字文本，包含兒童四大權利「生存權」、「發展權」、「參與權」、「受保護權」等。她認為，聯合國花了十年的時間將過去的宣言公約化，翻轉了我們看待孩子的角度—兒童不再只是需要被保護的對象，她開心「台灣終於也有了一本講述兒童權利公約的書。」

繪者之一徐思寧，作品「我想擁有一個家」是她幼時在香港極密的居住環境中，「享受偷看別人家的電視、偷看大家家裡長怎樣」的成長經驗，所融入對於各種各異家庭的理解與期許。陳潔晧作品「人人生而平等」則將世界描述為一塊大蛋糕，無論不同種族、性別、文化的人，以及動物、外星人都應該享有公平的對待，他形容「因為我們小時候都覺得自己不是地球人」 。

陳潔晧陳潔晧作品「人人生而平等」。圖／人權館提供
陳潔晧陳潔晧作品「人人生而平等」。圖／人權館提供
台灣首部描繪聯合國兒童權利公約的繪本「我是小孩，我有話要說」。圖／人權館提供
台灣首部描繪聯合國兒童權利公約的繪本「我是小孩，我有話要說」。圖／人權館提供

人權 聯合國 博物館

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