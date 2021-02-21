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亂丟菸蒂長期無解 環團籲向吸菸者收押金當清潔費

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
地方環保局取締民眾將菸蒂亂丟到排水溝。圖／環保署提供
地方環保局取締民眾將菸蒂亂丟到排水溝。圖／環保署提供

亂丟菸蒂問題長期無解，環團指出，菸蒂丟棄熱點不只有交通場站，球場或大樓門口也很多菸蒂，只是地方環保局稽查人力不足，也不易透過民眾檢舉，建議購買菸品時應收取一筆押金，消費者繳回菸蒂時才能領回押金，較能降低亂丟現象。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，解決亂丟菸蒂的方法之一是增設吸菸區及垃圾桶，但反菸團體可能不能接受，增設過多垃圾桶也會造成清潔人員負擔，因此較有可能的做法是買菸要向便利商店等店家付一筆押金作為清潔費，可能以重量或根數計算，吸菸者只要將菸蒂拿到店家回收就可取回押金；即使吸菸者沒有回收，也能由一般民眾或資源回收者收集起來領押金，鼓勵共同清潔，避免菸蒂長期棄置在外汙染環境。

針對環保署調查菸蒂裁處案件集中在部分縣市及火車、公車站等地，謝和霖說，這只是裁處統計看到的表象，交通場站不一定是最多菸蒂的地方，便利商店、網球場、籃球場甚至住家大樓門口附近都是一堆菸蒂，但亂丟菸蒂很難檢舉，通常只有行車記錄器可以完整拍到丟棄的瞬間及車牌號碼，一般要靠環保局稽查，但地方人力又相當有限。

為遏止菸蒂亂丟，日本、新加坡等國透過設置吸菸區改善，台北信義區「香堤廣場」是國內較有代表性的禁菸區，除了張貼禁菸標示以外，還設置幾處抽菸區，亂丟菸蒂裁處數量顯著下滑，2016年前未設禁菸區前開罰件數約700多件，近年則下滑至200多件。

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