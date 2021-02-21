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六成五民眾不知菸蒂有塑膠 愛亂丟水溝恐流入海洋

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
地方環保局取締民眾將菸蒂亂丟到排水溝。圖／環保署提供
地方環保局取締民眾將菸蒂亂丟到排水溝。圖／環保署提供

不少民眾抽完菸就隨手丟到路邊水溝，但菸蒂可能沿下水道流到河川及海洋，過去在魚、鳥、海龜胃中都曾發現菸蒂；國際淨灘數據統計，台灣海廢第三多為菸蒂。環保署與民間機構調查，近三成吸菸者愛丟水溝，但六成五不知菸蒂含塑膠，環保署表示，菸蒂丟到水溝將導致塑膠微粒進入水體，對環境有很大影響，將加強宣導。

菸蒂看似由紙包覆菸草所製成，但其實多數濾嘴成分包含稱為「醋酸纖維」的塑膠，每根煙蒂都有成千上萬根細小的塑膠纖維；醋酸纖維需要十多年才會在自然環境中分解，再加上菸蒂本身的尼古丁、焦油等化學物質，進入水體將汙染環境，也會透過食物鏈危害人體健康。

環保署近期與民間團體合作調查，發現近三成吸菸者會將菸蒂丟在水溝，僅二成會收起來帶走，但有六成五民眾不曉得菸蒂含有塑膠、六成七不曉得水溝沒有處理系統過濾菸蒂，五成五不認為丟到水溝會影響水質、生態。

目前我國針對丟棄菸蒂只能以廢清法罰1200元至3600元，且丟棄菸蒂往往只是瞬間行為、不易取締，導致菸蒂隨處可見。環保署說，許多人未認知菸蒂其實含有塑膠，丟到排水溝將導致塑膠微粒進入水體、海洋，對環境有很大影響，未來會加強地方環保局稽查，取締亂丟菸蒂民眾，包括騎樓商店等若未善盡管理人職責清掃菸蒂也會挨罰，但最重要還是要持續對吸菸者宣導不要亂丟。

調查報告也統計菸蒂亂丟裁處案件，全台每年平均快6.5萬件，最多件的縣市為台北市、高雄市、基隆市，再進一步分析，菸蒂最多地點為火車站、高鐵、公車站等，顯示人潮密集、往來處最易亂丟。環保署說，裁處案件多的縣市不代表最多人亂丟菸蒂，主要是地方環保局主動稽查，透過取締減少亂丟，部分縣市裁處案件少，如澎湖多年來都是零件，是因以宣導、教育方式為主。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

環保署 塑膠微粒

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