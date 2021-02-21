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一張圖看天氣！元宵至228連假有鋒面 降雨熱區看這裡

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周天氣系統變化快、影響淺，北東有時短暫下雨、有時轉晴，中南部有時雲量稍增、有時晴朗，淺淺短短的變化很有春天的氣息；周五元宵節至228連假期間，北方有鋒面通過，各地雲量增多，北部、東半部降雨機率提高。

氣象局預報未來幾天到周五元宵節、228紀念日的周末天氣，周一天氣與今天類似，但清晨受輻射冷卻效應影響，各地氣溫仍偏低，氣象局持續針對明天清晨的西半部局部縣市發布低溫特報，明天一早出門的朋友要注意保暖，不過白天會比今天更暖，日夜溫差相當大，建議採洋蔥式穿著方便適時增減衣物。

氣象局說，周二至周四有一波東北季風影響，不過僅短暫影響周二，周三、周四即減弱轉偏東風。迎風面北部東半部地區，周二受東北季風增強影響，降雨機率稍增，白天高溫略降，周三、周四則降雨稍減，白天氣溫回升。中南部受東北季風影響不大，仍為多雲到晴，早晚偏涼，日夜溫差大；不過需留意周二至周四華南中層雲系東移，西半部有時雲量稍增。

周五元宵節至周日228紀念日這段期間，北方將有一道鋒面建立並通過，台灣附近水氣增多，26日、27日元宵節前後各地雲量增多，北部及東半部地區降雨機率亦提高，白天氣溫略降，要到28日鋒面東移遠離水氣才會慢慢減少。不過後期天氣仍有不確定性，系統的速度將影響何時降雨，降雨的多寡、影響的範圍、東北風增強情形仍有待觀察。

氣象局提醒，明天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，周二至周四西半部及金門、馬祖亦有低雲或局部霧發生的機率，行車用路要注意交通安全，往返外島也要留意交通資訊。

氣象局 元宵節

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