快訊

澳網／9闖決賽都封王 約克維奇18座大滿貫到手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明空汙從基隆頭糟到屏東尾 西半部空品「又紅又橘」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

近日西半部空品都不佳，尤其明天整個西半部「又紅又橘」，台中至台南為「紅害」，北部及高屏也「亮橘燈」；後天台南以北空品稍微緩和，但仍亮橘燈或黃燈，高屏空汙加劇轉為紅害，提醒民眾減少戶外活動。

環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」，午後垂直擴散條件轉好，空氣品質可望稍好轉為橘色提醒；北部、竹苗、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，桃竹苗零星地區可能達紅色警示；馬祖為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

環保署說，23日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積汙染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。高屏為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部、竹苗為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」。

24日清晨至上午受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，中南部位於下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，午後東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意汙染物累積。高屏空品區為「紅色警示」；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

紅害 環保署 金門

延伸閱讀

中南部空品不佳16縣市聯合稽查 台南出動新購稽查利器

紅色警示 中市府首次啟動防止空品惡化管制並加重處罰

上午7測站紅害集中彰化雲林 明後天空品仍差

基隆河岸自行車道最後一哩路將串連 基隆將縫合7斷點

相關新聞

頭前溪取水少三分之一 新竹寶山水庫供水3月底前恐持續吃緊

石門水庫今天開始供灌桃園、新竹一期稻作7174公頃稻田，面對2、3月枯水期，降雨比往年平均值還低至少20%，加上新竹供水...

自己燈籠自己做 王婉諭呼籲不要再發放小提燈

立委王婉諭今天邀請2016 年在 i-Voting 發起「請臺北市政府不要再發放小提燈」提案，且當時獲得 1 萬多為民眾...

空汙釀禍？未來一周警戒 國民健康署提供自我防護3招式

台61線西濱快速道路今上午發生21輛大小車輛連環追撞的死傷車禍，原因恐跟清晨濃霧造成視線不良有關。根據昨日氣品質監測資料...

玉山排雲餐甩「嚼蠟」臭名 升級定食還有勇士湯

不少山友登玉山前會在排雲山莊過夜，但其餐飲被作家劉克襄形容是「味如嚼蠟」，引發熱議；但玉山國家公園管理處聽取建言改善調整...

濃霧造成21車追撞 氣象局提醒下周這幾天會有大霧

台61線西部濱海快速公路嘉義、雲林交界附近路段，今天上午發生21部大小車輛追撞、造成2死8傷的重大交通事故，原因可能與大...

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

中央氣象局對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市七縣市發布低溫特報，由於輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍偏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。