明空汙從基隆頭糟到屏東尾 西半部空品「又紅又橘」

近日西半部空品都不佳，尤其明天整個西半部「又紅又橘」，台中至台南為「紅害」，北部及高屏也「亮橘燈」；後天台南以北空品稍微緩和，但仍亮橘燈或黃燈，高屏空汙加劇轉為紅害，提醒民眾減少戶外活動。

環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」，午後垂直擴散條件轉好，空氣品質可望稍好轉為橘色提醒；北部、竹苗、高屏及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，桃竹苗零星地區可能達紅色警示；馬祖為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

環保署說，23日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積汙染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。高屏為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部、竹苗為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」。

24日清晨至上午受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，中南部位於下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，午後東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意汙染物累積。高屏空品區為「紅色警示」；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。