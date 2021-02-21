空汙釀禍？未來一周警戒 國民健康署提供自我防護3招式

台61線西濱快速道路今上午發生21輛大小車輛連環追撞的死傷車禍，原因恐跟清晨濃霧造成視線不良有關。根據昨日氣品質監測資料，未來部分地區多升級為「橘色提醒」、「紅色警示」，恐分別對敏感族群、所有族群造成健康疑慮。專家建議，民眾在室內可用空調，車內可用室內循環模式，藉此過濾外面髒空氣的部分物質；氣喘患者此時盡量不要劇烈運動、抽菸，以避免吸入更多有害物質。

依行政院環境保護署2月20日空氣品質監測資料，近日環境風場偏東風，西半部產生背風渦旋，更易使局部地區濃度上升，中部、高屏區多為「橘色提醒」(對敏感族群不健康)，雲嘉南、彰化(二林、大城)及金門地區為「紅色警示」(對所有族群不健康)。

國民健康署社區健康組組長羅素英表示，未來一週風場多為偏東風，污染物濃度易上升，但空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性。提醒民眾應減少戶外活動，特別是敏感性族群，如孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，建議以室內活動為主。

小兒科醫生林應然建議，民眾在室內可用空調，在車內可用空氣室內循環模式，藉此過濾外面髒空氣的部分物質；如果擔憂室內空氣品質不佳，可使用空氣清淨機，減少接觸有害物質。

林應然表示，氣喘患者此時盡量不要劇烈運動、抽菸，以避免吸入更多有害物質；勿暴露冷空氣、勿處在燒香環境，避免接觸誘發氣喘的因子。

羅素英表示，另近日早晚溫差大，請民眾應注意保暖，特別是長者、三高及心血管疾病患者，以嚴防因溫差過大，促發心血管疾病之急性發作。

羅素英表示，為降低空污對身體的危害，民眾可隨時注意環保署空氣品質監測網訊息(https://airtw.epa.gov.tw/)，或透過「環境即時通」手機APP查詢相關資訊，強化自身防護。

●針對空氣品質不良情形，國民健康署提供民眾3招自我防護：

第1招：平時外出應配戴口罩，並儘可能與臉部密合，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少暴露細懸浮微粒PM2.5。

第2招：出門前查詢空氣污染指標，若指標過高應避免外出，或減少戶外活動時間，尤其是老人、兒童、氣喘患者、慢性呼吸道疾病患者。

第3招：運用大眾運輸工具，取代自行開車及騎機車，減少燃油車之排放。