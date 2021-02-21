注意日夜溫差 東北季風週五來襲

週一全台好天氣，週五又一波東北季風南下。中央氣象局表示，22日各地日夜溫差大，可達15度左右。天氣風險公司天氣分析師林毓珊表示，23日受新一波的東北季風影響，桃園以北、東半部雲量增多，有局部短暫小雨機會。氣象專家吳德榮則指出，26日晚間至27日前後，又有另一波東北季風南下，預測強度不強，但還需持續觀察。

日夜溫差15度

中央氣象局表示，22日大氣偏乾，各地大多為晴到多雲，白天溫暖舒適，各地高溫都可以來到25至29度，但因夜晚及清晨輻射冷卻效應仍強，台南以北及東北部地區低溫只有13至15度，其他地區則有16至18度，各地日夜溫差都

偏大。

林毓珊表示，23日受新一波的東北季風南下影響，桃園以北、東半部雲量增多，有局部短暫小雨機會，不過水氣較少，雨勢不會太大，以毛雨至小雨為主，新竹以南所受影響較小，仍是維持晴時多雲的天氣。而這波東北風持續較短暫，24日將減弱轉為偏東風，25日又會回到和這幾天類似的天氣型態。

「杜鵑」無直接影響

中央大氣系兼任副教授吳德榮表示，26日晚間至27日前後，又有另一波東北季風南下，強度不強，迎風面雲量增，轉有局部雨，抵達時間、影響程度，因模式模擬仍在調整中，還需持續觀察。

吳德榮指出，據中央氣象局21日2時潛勢預測圖顯示，「杜鵑」位於菲律賓東方海面，未來向西北西前進，抵達菲律賓前，大致還能維持輕颱的強度，通過菲律賓陸地，受地形破壞，進入南海，環境垂直風切逐漸增大，將減弱為熱帶性低壓。中央氣象局則表示，對台灣沒有直接影響。

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