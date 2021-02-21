罔腰自曝懷孕案 高市府要發函促一週內陳述意見

網紅「罔腰」自曝懷孕案連日來受到醫界質疑，高市府衛生局也赴醫院調查釐清並無所述與受孕相關的人體試驗情節，衛生局明天將發文促當事人陳述意見。

衛生局醫政事務科長陳建榮今天指出，經查罔腰的戶籍地與居住地都在高雄，衛生局明天會發函要求當事人在一週內陳述意見，至於是書面或是親自到衛生局陳述意見，衛生局尊重行為人的決定。衛生局也會據以調查是否涉及違反醫療法、人體實驗管理辦法等，如果確認違法就會開罰。

變性人罔腰在個人IG貼出在高醫做超音波影像及孕肚照，公布懷孕喜訊，罔腰男友也稱是天價的人體測試等，相關貼文引起熱議，也受到醫界質疑。

市府衛生局20日派員到高雄醫學院附屬中和醫院調查，有關網路刊登醫院腹部超音波檢驗單等資料，經查並無網紅所述與受孕相關的人體試驗情節。衛生局說，等當事人陳述意見會有助於釐清觸法與否。