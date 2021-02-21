天冷嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招：健康爽吃法

這幾天溫度下降，讓不少人燃起滿滿的「嗑鍋慾」，不過春節連假已經胖了不少，現在吃火鍋感覺好罪惡！怎麼辦呢？別擔心，營養師高敏敏在臉書貼出「涮涮鍋熱量分析」，民眾可以藉此選擇相對熱量沒那麼高的食材吃下肚。不只這樣，高敏敏還傳授「健康吃鍋」的5秘訣，讓大家不但能吃得開心，還吃得安心。

2021-02-21 15:32