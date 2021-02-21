快訊

新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招：健康爽吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage
火鍋是不少人冬天最愛，不過吃得滿足之餘，健康也要好好把控。示意圖／Ingimage

這幾天溫度下降，讓不少人燃起滿滿的「嗑鍋慾」，不過春節連假已經胖了不少，現在吃火鍋感覺好罪惡！怎麼辦呢？別擔心，營養師高敏敏在臉書貼出「涮涮鍋熱量分析」，民眾可以藉此選擇相對熱量沒那麼高的食材吃下肚。不只這樣，高敏敏還傳授「健康吃鍋」的5秘訣，讓大家不但能吃得開心，還吃得安心。

高敏敏昨（20）日PO出「涮涮鍋熱量大分析」，提供各種常見火鍋食材的熱量表給民眾參考。而身為營養師的高敏敏也相當強調健康飲食，指出一餐普通的火鍋吃下來，鈉含量相當可觀，「如果選的是麻辣鍋底或酸菜白肉鍋底，一碗湯的鈉含量都可以破千mg！」

高敏敏大方分享涮涮鍋各食材熱量。 圖擷自「高敏敏 營養師」粉專
高敏敏大方分享涮涮鍋各食材熱量。 圖擷自「高敏敏 營養師」粉專

不過高敏敏說，「其實吃對了，火鍋還真的是好東西」，並分享「健康吃鍋」的5要訣，如下：

湯底選擇

選擇普通清湯，如大骨、蔬菜、昆布，避免重口味湯底。放料之前喝清湯，下肉之後就不要喝。

多蔬菜、少加工食品

如高麗菜、茼蒿、青江菜、綠花椰、大白菜等可以多吃，相反的，盡量不要丸子、貢丸、鑫鑫腸、餃類等加工食品。

主食選擇

盡量選擇麵類，或是能全穀類更好，熱量約是白飯的一半，也可替換成高纖維的根莖類食物。

肉品選擇

低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片比較好，避免高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片。

醬料調配

以天然辛香料調味為主，可選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等。

火鍋

延伸閱讀

222營養師節 三區營養師加開營養門診

剩湯「蓋鍋蓋煮滾可放過夜？」 營養師曝隱憂：恐吃毒下肚

減肥不吃白飯竟成高血脂 專家：澱粉類不宜全斷，可換成玉米等5食物

新鮮水果 VS. 果乾 到底選哪個？熱量差很大，營養師告訴你！

相關新聞

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

中央氣象局對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市七縣市發布低溫特報，由於輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍偏...

228假期天氣看這！ 留意日夜溫差大

中央氣象局表示，今明兩天輻射冷卻效應明顯，基隆、新北、竹苗、雲嘉南等七縣市在清晨及夜間低溫可能下探至10度，但白天高溫又...

天冷嗑鍋又怕胖！各食材熱量曝光 營養師教5招：健康爽吃法

這幾天溫度下降，讓不少人燃起滿滿的「嗑鍋慾」，不過春節連假已經胖了不少，現在吃火鍋感覺好罪惡！怎麼辦呢？別擔心，營養師高敏敏在臉書貼出「涮涮鍋熱量分析」，民眾可以藉此選擇相對熱量沒那麼高的食材吃下肚。不只這樣，高敏敏還傳授「健康吃鍋」的5秘訣，讓大家不但能吃得開心，還吃得安心。

日夜溫差劇烈達15度 吳德榮：周二微弱東北季風南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地持續晴朗穩定，氣溫逐日回升、白天微熱...

加油請快 中油：明起汽、柴油調漲0.5元

台灣中油公司宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25....

回首來時路 2020年有那些藝術圈朋友離我們而去？

儘管時間會慢慢癒合了傷心的缺口，但是對於2020年提早離席的朋友，日子再如何過去，似乎也終究無濟於事，只要想起；就能想出了一眶的淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。