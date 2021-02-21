六旬翁追蹤慢性C肝 及早發現肝癌腹腔鏡手術切除

一名60多歲男子因多發性肝臟血管瘤及慢性C型肝炎於他院內科定期追蹤，C肝經藥物治療在血中已測不到病毒，卻在追蹤過程發現血中甲型胎兒蛋白(alpha-fetoprotein)逐漸上升，除血管瘤外，肝臟第7區域(Couinaud segment 7)還發現新腫瘤，台大分院新竹醫院確診為肝癌，由於男子肝硬化且肝功能不佳，不適合進行大區域切除，因此採取腹腔鏡手術，利用超音波定位將肝腫瘤完全切除。術後四天肝功能恢復順利出院，後續僅需定期追蹤。

台大分院新竹醫院肝膽腸胃外科醫師黃俊傑說，引起肝癌的主要原因包括B型肝炎、C型肝炎、肝硬化及其它慢性肝炎等，而其它肝臟疾病包括脂肪肝、酒精性肝炎及具肝癌家族史也是肝癌發生的危險因子。

黃俊傑說明，肝癌的主要治癒性治療為手術切除，小型肝癌且位置適合者亦可採取燒灼治療，包括射頻燒灼、微波燒灼、酒精注射等，緩解性治療則包括經肝動脈栓塞治療、標靶藥物治療及研究中的免疫療法。

其中，手術切除依舊是治癒率最高的治療方式，但病患是否可接受手術切除主要取決於腫瘤數量、位置及預計切除後所剩餘的肝功能，若肝功能太差或需要切除的範圍太大導致剩餘肝功能明顯不足時，便無法進行手術，只能考慮肝臟移植或其他緩解性治療。

傳統肝臟切除手術需在腹部切開一個長約15至35公分的倒L型傷口且必須切斷腹部肌肉，傷口較大較疼痛。腹腔鏡手術只需在腹部開3至4個0.5到1.2公分的小傷口及一個取出切除檢體的傷口，因此切除的範圍較小，傷口也較小。

但是否適合以腹腔鏡切除肝臟，仍需遵循肝癌的切除原則及視腫瘤大小、位置、與大血管的距離和切除範圍而定。因此，目前國際上一般認為腫瘤較小且位於肝臟第2、3、4b、5、6區域者可以當作腹腔鏡肝臟切除的標準，其它部位或是較為複雜的狀況則需依手術醫師的技術和經驗來決定。

黃俊傑提醒，肝癌的復發率及死亡率高，更需要早期診斷、早期治療，建議所有的B、C型肝炎、慢性肝病、肝硬化及有肝癌家族史的患者一定要定期追蹤。目前健保已有給付C型肝炎的直接抗病毒藥物治療，因此有C型肝炎但尚未治療的民眾請盡速洽肝臟內科醫師接受治療。若是經檢查發現有肝臟腫瘤，建議找肝臟外科醫師評估最適合的治療方式。