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加油請快 中油：明起汽、柴油調漲0.5元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元。圖／中油提供
中油宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升22.8元。

中油表示，本週受美國德州原油生產因暴雪致斷電受阻、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯機場等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.80美元，較前週60.49美元上漲2.31美元，新台幣兌美元匯率升值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為2.94 %。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.7元及2.3元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元，台灣中油汽、柴油各吸收1.2及1.8元。

油價 中油

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明日起國內汽、柴油價格至年節過後均不調漲！

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