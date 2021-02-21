聽新聞
test
0:00 / 0:00
加油請快 中油：明起汽、柴油調漲0.5元
台灣中油公司宣布，自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27.0元、98無鉛汽油每公升29.0元、超級柴油每公升22.8元。
中油表示，本週受美國德州原油生產因暴雪致斷電受阻、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯機場等因素影響，導致油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.80美元，較前週60.49美元上漲2.31美元，新台幣兌美元匯率升值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為2.94 %。
中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.7元及2.3元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元，台灣中油汽、柴油各吸收1.2及1.8元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言