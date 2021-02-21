疫情影響 去年結婚對數創10年新低

新冠肺炎疫情肆虐，連帶影響民眾生涯規畫。內政部統計，去年與國人結婚登記的外籍與大陸、港澳配偶，較上一年減少1.1萬人，其中，配偶以來自東南亞地區占41.5%最多，大陸地區占22.3%次之，再者依序為越南籍、日本籍及美國籍。

內政部統計指出，2020年結婚對數共計12萬1702對，較2019年減少1萬2822對，為近10年來新低，其中，雙方均為我國籍者占 91.3%，國人與非本國籍結婚者占 8.7%。

去年在外籍與大陸、港澳配偶人數中，性別比例由2011年的23.5增至2020年54.0， 即男性外籍配偶人數雖低於女性，惟增加的速度大於女性。

內政部表示，我國近10年結婚登記對數，大多介於13萬對至15萬對間，2011年因景氣復甦與失業率下降，且搭上建國百年象徵「百年好合」的結婚熱潮列車，達16萬5千對為近10年高點。爾後逐年遞減至2019年13萬5千對，去年因疫情影響，降至12萬2千對。

此外，去年同性結婚登記的2387對中，男性674對、女性1713對，其中，以新北市有438對，台北市333對及台中市313對居前3位。

若與非本國籍結婚對數占該區總結婚對數比率來看，以金馬地區11.9%最高， 北部地區9.79%次之，中部地區7.96%居第3，南部及東部地區則分別為7.58%及6.11 %。