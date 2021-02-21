上午7測站紅害集中彰化雲林 明後天空品仍差

今西半部空品不佳，上午11時觀測有7個測站「紅害」，集中在彰化、雲林一帶，還有桃園、金門，另有18個橘燈測站分布在西半部。環保署表示，今明兩天台中以南至台南空品都可能出現紅害，周二則換高屏紅害，

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速偏弱，清晨受輻射冷卻影響，垂直及水平擴散條件不佳，汙染物易累積。環保署提醒，雲嘉南地區、觀音、彰化（大城）、二林地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動，北部、中部地區、湖口、三義、大寮地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署說，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，易累積汙染物；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升。中部及雲嘉南為「紅色警示」；北部、竹苗、高屏及金門為「橘色提醒」，桃竹苗零星地區可能達紅色警示；馬祖及澎湖地區為「普通」；宜蘭及花東為「良好」。

22日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，風速弱，擴散條件持續不佳，汙染物易累積，夜間至清晨汙染濃度偏高；午後西半部受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部及金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。中部及雲嘉南為「紅色警示」，北部、竹苗及高屏為「橘色提醒」；高屏局部地區短時間可能達紅色警示；宜蘭及花東為「良好」。

23日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積汙染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。雲嘉南及高屏為「紅色警示」；中部為「橘色提醒」；北部、竹苗為「普通」等級；竹苗清晨可能達橘色提醒；宜蘭及花東為「良好」。