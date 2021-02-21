台鐵建物屋頂發展太陽光電 已達17.15百萬瓦

配合政府推動再生能源政策，台鐵局今天表示，近年已在新建、增建或改建的車站建物屋頂設置太陽光電發電設備，如台中都會區鐵路高架捷運化計畫沿線10車站、基隆站、屏東站、新城站等站，且為挹注營收，也陸續推動公有建物屋頂設置太陽光電，目前推動建物屋頂招標設置太陽光電已達17.15MW（百萬瓦）。

台鐵局說，自106年度陸續辦理經管建物屋頂設置太陽光電招標案件迄今，已招標設置完成的有南部地區的潮州車輛基地、東部地區的花蓮工務段倉庫、花蓮電務段倉庫、花蓮機廠檢修工場、附業營運中心台東工作站暨台東站行李房聯合大樓及花蓮電力段大樓等建物屋頂，設置容量約6.25MW。

另外，已招標完成並簽約設置中的部分，包括東部地區的台東機務分段維修車庫、台東車站周邊建物與設置光電風雨棚架，及南部地區的高雄機廠（潮州新廠）等建物屋頂，設置容量約6.9MW。北部地區的七堵調車場檢修車庫建物屋頂也正與廠商辦理簽約程序中，設置容量約4MW，前述設置總容量約17.15MW。

台鐵局說，高雄機廠（潮州新廠）建物屋頂案今年1月25日與廠商完成簽約，近期台鐵局將推出花蓮機務段檢修車庫建物屋頂案，設置容量約1.4MW，另也在規畫其他經管建物屋頂備標作業。