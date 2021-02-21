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228假期天氣看這！ 留意日夜溫差大

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今明兩天輻射冷卻效應明顯，基隆、新北、竹苗、雲嘉南等七縣市在清晨及夜間低溫可能下探至10度。本報資料照片
今明兩天輻射冷卻效應明顯，基隆、新北、竹苗、雲嘉南等七縣市在清晨及夜間低溫可能下探至10度。本報資料照片

中央氣象局表示，今明兩天輻射冷卻效應明顯，基隆、新北、竹苗、雲嘉南等七縣市在清晨及夜間低溫可能下探至10度，但白天高溫又有25至27度以上，日夜溫差可達15度以上，民眾出門要留意氣溫變化。

氣象局預報員官欣平表示，未來一周天氣單純，今明兩天要注意輻射冷卻效應明顯、空氣乾燥，夜間、清晨容易出現低溫，氣象局也針對基隆市、新北市、竹苗、雲嘉南地區發布低溫燈號提醒，因此部分區域仍會有10度等相對低溫出現，其餘大部分區域約為12至16度，但太陽出來後天氣晴朗，今明兩天白天高溫有25至27度以上，日夜溫差極端可達15度。

官欣平說，下一波天氣改變在23日，會有一小股東北季風增強，迎風面水氣增多，輻射冷卻效應情況反而會小一點，北台灣白天高溫則會從26、27度降到23、24度；25日東北季風減弱，北台灣高溫又從23、24度上升到25度以上。

至於228假期天氣，官欣平說，大環境是東北季風影響範圍，溫度變化不大，北台灣白天高溫以24至26度為主，中南部今起至228假期白天也都是高溫，但要留意近兩天日夜溫差大。

空汙部分，官欣平說，東北季風23日下來前，近幾天中南部、外島大氣條件能見度較低，會有低雲跟霧出現的機率，今天清晨不算太明顯，沒有到濃霧標準，但搭配空汙要素後，能見度上有「濛濛」的狀況。

輕度颱風杜鵑目前位於菲律賓東南方海面，官欣平指出，颱風路徑未來將偏西朝向菲律賓並進入南海地區，強度沒有發展性，接下來將逐漸減弱，預估36小時內轉為熱帶性低氣壓；颱風距離台灣超過1500公里，對天氣沒有直接影響，但23、24日北部、東半部、恆春半島水氣變多，會有局部短暫陣雨。

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