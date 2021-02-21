雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

雪霸國家公園雪山翠池周圍有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，有些樹齡超過千年，保育志工吳峻德最近發現樹下有升火焚燒痕跡，他的心很痛，雪霸雪霸國家公園管理處也捏了一把冷汗，千年生態可能陷於萬劫不復地步，網友痛批升火人不配上山！

吳峻德去年1月24日雪山翠池服勤時，發現玉山圓柏森林邊緣一牆之隔，有山友升火的痕跡，未料事隔約1年，今年2月10日上山服勤，發現升火的焚燒的痕跡就在樹底下，他在網路分享「心很痛」！表示看到千年玉山圓柏根部的燒痕，心真的很沉重，更要為玉山圓柏發聲。

他說，國家公園內禁止生火已明文規定，建議林務局等相關單位設置檢舉機制高額獎金，每每看到森林大火投入搶救人力、飛機，在在都是社會成本，更是百年、千年珍貴林木的浩劫，人生不過數十年，怎麼可以如此自私呢？

吳峻德的PO文，引起熱烈回響，許多人贊成設置高額的檢舉獎金揪出害蟲，認為山林開放政策，帶來山林浩劫，不尊重山林的人，根本不配上山；雪霸處副處長林文和指出，翠池玉山圓柏喬木下的燒痕，很可能是山友升火取暖所遺留，萬一延燒到森林，後果不堪設想。

林文和表示，雪霸園區2018、2020年各有1件因民眾檢舉查獲案例，依國家公園法罰款3000元，如果在森林未經許可引火，依森林法最高可處60萬元罰鍰，另外，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高到100萬元。