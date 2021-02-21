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雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

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雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，卻有山友在樹下升火，千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，卻有山友在樹下升火，千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供

雪霸國家公園雪山翠池周圍有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，有些樹齡超過千年，保育志工吳峻德最近發現樹下有升火焚燒痕跡，他的心很痛，雪霸雪霸國家公園管理處也捏了一把冷汗，千年生態可能陷於萬劫不復地步，網友痛批升火人不配上山！

吳峻德去年1月24日雪山翠池服勤時，發現玉山圓柏森林邊緣一牆之隔，有山友升火的痕跡，未料事隔約1年，今年2月10日上山服勤，發現升火的焚燒的痕跡就在樹底下，他在網路分享「心很痛」！表示看到千年玉山圓柏根部的燒痕，心真的很沉重，更要為玉山圓柏發聲。

他說，國家公園內禁止生火已明文規定，建議林務局等相關單位設置檢舉機制高額獎金，每每看到森林大火投入搶救人力、飛機，在在都是社會成本，更是百年、千年珍貴林木的浩劫，人生不過數十年，怎麼可以如此自私呢？

吳峻德的PO文，引起熱烈回響，許多人贊成設置高額的檢舉獎金揪出害蟲，認為山林開放政策，帶來山林浩劫，不尊重山林的人，根本不配上山；雪霸處副處長林文和指出，翠池玉山圓柏喬木下的燒痕，很可能是山友升火取暖所遺留，萬一延燒到森林，後果不堪設想。

林文和表示，雪霸園區2018、2020年各有1件因民眾檢舉查獲案例，依國家公園法罰款3000元，如果在森林未經許可引火，依森林法最高可處60萬元罰鍰，另外，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高到100萬元。

雪霸園區幅員遼闊，雪霸處籲請山友自律，或相互勸說約制，不要違法升火，翠池周圍玉山圓柏林面積約有90公頃，一些樹齡都超過千年，輝映翠池成自然夢幻美景，千年生態不可逆，更應珍惜保護。

雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，卻有山友在樹下升火，千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，卻有山友在樹下升火，千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，卻有山友在樹下升火，千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供
雪山翠池及周圍玉山圓柏喬木純林，自然美景夢幻，卻有山友在樹下升火，千年林相有可能毀於一旦。圖／雪霸國家公園保育志工吳峻德提供

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