聽新聞
test
0:00 / 0:00
雪山翠池千年玉山圓柏樹下升火 網批根本不配上山
雪霸國家公園雪山翠池周圍有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，有些樹齡超過千年，保育志工吳峻德最近發現樹下有升火焚燒痕跡，他的心很痛，雪霸雪霸國家公園管理處也捏了一把冷汗，千年生態可能陷於萬劫不復地步，網友痛批升火人不配上山！
吳峻德去年1月24日雪山翠池服勤時，發現玉山圓柏森林邊緣一牆之隔，有山友升火的痕跡，未料事隔約1年，今年2月10日上山服勤，發現升火的焚燒的痕跡就在樹底下，他在網路分享「心很痛」！表示看到千年玉山圓柏根部的燒痕，心真的很沉重，更要為玉山圓柏發聲。
他說，國家公園內禁止生火已明文規定，建議林務局等相關單位設置檢舉機制高額獎金，每每看到森林大火投入搶救人力、飛機，在在都是社會成本，更是百年、千年珍貴林木的浩劫，人生不過數十年，怎麼可以如此自私呢？
吳峻德的PO文，引起熱烈回響，許多人贊成設置高額的檢舉獎金揪出害蟲，認為山林開放政策，帶來山林浩劫，不尊重山林的人，根本不配上山；雪霸處副處長林文和指出，翠池玉山圓柏喬木下的燒痕，很可能是山友升火取暖所遺留，萬一延燒到森林，後果不堪設想。
林文和表示，雪霸園區2018、2020年各有1件因民眾檢舉查獲案例，依國家公園法罰款3000元，如果在森林未經許可引火，依森林法最高可處60萬元罰鍰，另外，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高到100萬元。
雪霸園區幅員遼闊，雪霸處籲請山友自律，或相互勸說約制，不要違法升火，翠池周圍玉山圓柏林面積約有90公頃，一些樹齡都超過千年，輝映翠池成自然夢幻美景，千年生態不可逆，更應珍惜保護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言