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92歲崑濱伯辭世 農委會：全力協助治喪事宜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
無米樂主角「崑濱伯」黃崑濱辭世，享耆壽92歲。本報資料照片
無米樂主角「崑濱伯」黃崑濱辭世，享耆壽92歲。本報資料照片

紀錄片「無米樂」主角、總統府國策顧問「崑濱伯」黃崑濱今下午於台南後壁老家離世，享耆壽92歲，農委會主委陳吉仲聽聞後悲慟不已，除指示農委會內全力協助家屬治喪事宜，也將恭請蔡英文總統頒布褒揚令。

老農崑濱伯在2005年「無米樂」紀錄片而聲名大噪，台南後壁菁寮成為「無米樂的故鄉」，吸引不少國內外旅客探訪。

農委會指出，過去數十年來，崑濱伯對活化台灣農村文化及農業生產技術的貢獻，令後輩不由感佩。崑濱伯於2006年獲得全國稻米品質競賽冠軍，當年捐出獎金創立無米樂稻米促進會，15年來積極推廣米食文化，並致力於農村產業升級與友善生產技術推動，崑濱伯也成為農業推廣的最佳代言人，協助推動農業相關政策不遺餘力。

農委會說，崑濱伯同時擔任稻米產銷專業區生產總班長，以80歲高齡鼓勵並帶領農友研習農業改良場栽培新知，對提昇台南地區水稻生產品質貢獻卓著。

農委會表示，崑濱伯個性樂天知命，實為後輩表率，創興公益事業、德行崇劭，足以廣被後世足為楷模，農委會將恭請總統頒布褒揚令，以揚其德性善行。

崑濱伯 農委會 稻米

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