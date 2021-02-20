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赴高醫調查罔腰懷孕案 高市衛生局結果出爐

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
變性網紅罔腰在IG宣布懷孕，且曬出超音波照，引發討論。圖／罔腰個人IG
變性網紅罔腰在IG宣布懷孕，且曬出超音波照，引發討論。圖／罔腰個人IG

變性網紅罔腰在IG公布懷孕喜訊，掀起漫天風波，高雄市衛生局今到被指涉的高醫完成調查，高醫並無進行子宮移植的人體試驗，未違反「人體試驗法」，也無與罔腰有對價行銷關係，不違反「醫療廣告法」，衛生局將續針對罔腰部分約談，釐清事實。

高市衛生局表示，經到高醫調查後，查無網紅所述與受孕相關的人體試驗情節，但後續仍會就罔腰在網路上的文章，依程序要求他陳述意見。

【中央社／高雄20日電】

網紅「罔腰」於IG附上超音波照及檢驗單宣稱變性懷孕。高雄市衛生局今天下午指出，經派員到高醫追查，確認並無進行子宮移植的人體試驗，將直接約談罔腰調查。

變性人罔腰在個人IG貼出在高醫做的超音波影像及孕肚照，公布懷孕喜訊，有網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友稱這是天價的人體測試等言論，引起熱議，高雄市長陳其邁今天公開呼籲，當事人要說清楚，別在醫療專業上做錯誤示範。

高雄市衛生局今天下午指出，針對罔腰在網路聲稱接受人體試驗並懷孕，並刊登高醫腹部超音波檢驗單等資料，經過派員到高醫調查，確定高醫沒有進行子宮移植的人體實驗，沒有違反「人體試驗法」，院方和罔腰也並無對價的行銷關係。

衛生局指出，罔腰目前居住地、戶籍地都在高雄，至於是否在高醫以外的醫療院所進行子宮移植人體試驗、違反醫療廣告法規定等，將約談罔腰，進行後續調查。

高雄市衛生局今午表示，高醫未有人體試驗情節。圖／本報資料照
高雄市衛生局今午表示，高醫未有人體試驗情節。圖／本報資料照

衛生局 高醫 網紅

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