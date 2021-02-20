5歲肌萎兒小勻治療3年進步多 超期待下周開學

高中以下學校延至2月22日開學，罹患肌肉萎縮症的5歲病童小勻已迫不及待整理書包準備上學。脊髓性肌肉萎縮症(SMA)是世界上嬰兒死亡率最高的遺傳疾病，小勻3年前接受Nusinersen（諾西那生鈉）藥物治療後，原只能躺臥的她已能坐起並上學，更希望將來可當醫師。

對小勻來說，上學曾是遙不可及的夢，現在如願以償。她是「第一型脊髓性肌肉萎縮症」（SMA1)病童，出生4個月發病後全身無法動彈，只能躺著，三餐靠胃造廔管灌食，午睡及晚上睡覺需使用呼吸器達14小時，一口氣喘不上來就會發紺須送急診。孱弱的她接受治療滿三年，才能在攙扶下坐起，進食及呼吸功能顯著改善，且終於可以上學。

小勻父母原以為只眼見孩子一天天退化，沒想到竟能有好轉的機會。為陪伴孩子成長，還帶小勻學潛水，解除身體束縛，在大海中優遊。

高雄醫學大學表示，SMA患者在嬰幼兒期因脊髓運動神經元退化，造成全身肌肉張力低下、肌無力暨肌肉萎縮，是種自體隱性遺傳疾病，其中第一型是最常見和最嚴重的類型，據國外SMA1自然史研究，患者終身無法翻身或獨坐；有患者曾說，他們需要的不是特權，而是一個治療的機會。

醫界不斷追求治療SMA的契機，台灣、香港、韓國三地八家醫院的兒科醫師為進一步了解Nusinersen藥物在不同種族間的療效，2017年至2019年追蹤40名第一型病童，相關成果2月11日發表在國際性的「神經學、神經外科和精神病學雜誌」。國內參與的醫師包括高雄醫學大學校長鐘育志、台大兒童醫院醫師簡穎秀。