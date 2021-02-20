網紅胡扯搏聲量？ 學者：他們只在意「名字」沒寫錯就可以

近來有不少網紅言論引起軒然大波，甚至傳遞不正確的醫療訊息，近日又有網紅闖鐵路正線拍「亡」美照，台鐵決定報警，外界關心有無可能立法嚴懲這些行為？文化大學廣告系教授鈕則勳表示，台灣是言論自由的國家，政府只能做積極宣導既有法令，網紅也要懂法別觸法。但在網路流量為王的時代，這些網紅的觀念是「有正面新聞固然不錯，但負面也無妨，只要不要把名字寫錯、唸錯就可以了」。

網紅愛莉莎莎日前拍攝「肝膽排石法」影片，事後遭台大醫師「蒼藍鴿」打臉，愛莉莎莎當下仍再拍攝影片稱「大翻案」，未料卻引來更多醫界人士撻伐，事後她下架影片，並正面道歉；變性人網紅「罔腰」江嘉文在IG公布懷孕喜訊，消息一出醫界譁然，不僅高市衛生局研擬要開罰，衛福部次長石崇良更說罔腰的說法是妖言惑眾。

網紅言論頻走法律邊際，鈕則勳表示，部分網紅的操作方式跟藝人大同小異，透過「擦邊球策略」創造爭議引發衝突，而在衝突中，有人挺也會有人反對，就可以拉高流量、聲量跟話題，還能鞏固粉絲向心力，也可能讓其他不認識他的人開始關注。

鈕則勳說，在網路流量為王的時代，這些網紅的觀念是「有正面新聞固然不錯，但負面也無妨，只要不要把名字寫錯、念錯就可以了」。也有網紅會捉隊廝殺，相互拉抬升量，這些都是衝突策略的運用。

不過，鈕則勳也提醒，衝突策略也有風險，若負面過頭，就會出現危機，比如網紅對法令不熟，或是一些「不專業」言論，都有可能遭專業者打臉，進而凸顯網紅的不專業。

鈕則勳說，網紅若遇到爭議事件，明明錯了還在那「硬凹」，若還不懂得媒體策略「要即時、要道歉」，以及相關補救措施，網紅行銷恐會受重創，若這時再加上媒體鋪天蓋地的負面報導，以及網友的負面聲量，對網紅未來發展將有重大影響。

鈕則勳建議，爭議策略偶爾為之，若每次都用爭議策略製造衝突，邊際效益就會遞減，若言論越來越爭議，就可能引來媒體反撲。

至於有無可能嚴懲相關不實言論？鈕則勳說，台灣是言論自由的國家，只能加強既有法令規範，政府也要加強宣導，讓大家對法律有一定程度了解，比如社會秩序維護法、醫事法、藥事法等。

鈕則勳也提醒，所有網紅都必須要有清楚的主軸形象的定位，只要照著定位走、細火慢燉，才是長久經營之道。若想走譁眾取寵路線，短期內確實會有話題，但久而久之會「越吃越重鹹」，若觸碰法律紅線、社會底線，對未來發展反而不利。