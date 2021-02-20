台中武陵「賞櫻專車」導入APP預購 預約率達7成

台中武陵櫻花季2月12日至3月1日盛大登場，花季橫跨春節、228連假，武陵農場周邊將於期間進行車輛管制，民眾可於豐原或谷關等地預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場，享受愜意賞花之旅。

交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季為中部每年一大盛事，全台各地遊客將前往武陵農場一睹櫻花盛開風采，春節期間並以公車增班方式因應賞花需求，首周梨山至武陵農場運輸達2986人次，疏運成效良好。

今年「梨山－武陵農場」賞櫻專車創新導入「TBS台北轉運站」APP預購售票方式，截至18日預約率達70.23%，目前尚有座位可供民眾預約，賞櫻民眾可提前至APP購票或於搭車前一天16時至18時於梨山遊客中心現場購票。

台中「賞櫻專車」每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁資訊可至「豐原客運官網」查詢： http://www.fybus.com.tw ，交通管制措施也可至公路總局 110 年武陵農場櫻花季疏運措施專頁查詢。

交通局提醒，欲搭乘865路公車通過中橫臨37便道往返谷關─梨山的民眾需提前預約搭車，有需求民眾可撥打0800-034175服務專線（服務時間：星期一至星期五08:00~12:00、13:00~17:00）電話預約。