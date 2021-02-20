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武陵農場櫻花季 中橫便道明日增開5班次通行

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
武陵農場櫻花季開跑，賞花熱區以兆豐茶園區、入口花園及桃花莊前櫻花道。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季開跑，賞花熱區以兆豐茶園區、入口花園及桃花莊前櫻花道。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季展開，疏運管制已於2月12日登場，並持續至3月1日，共18天，目前武陵農場的櫻花盛開，賞花熱區以兆豐茶園區、入口花園及桃花莊前櫻花道。由於武陵櫻花季盛況獲廣大回響，且正值春節元宵前夕，公路總局為利疏運往返大梨山，2月21日中橫便道由原開放3個時段增為5個時段，分別為7時、10時、12時、14時、16時30分。

公路總局谷關工務段指出，自2月22日至2月28日，恢復為假日前後增一班模式，周二至周四每日3班次（7時、12時、16時30分）、周五至周一每日4班次（7時、10時、12時、16時30分），至3月1日起則恢復每日3班次（7時、12時、16時30分）。

公路總局谷關工務段表示，中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道的5種對象，為梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。一般民眾僅能搭市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865號公車），搭乘資訊請由豐原客運「巴士趣」網頁查詢。且因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲用路人隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS），事先作好行程規畫，多利用公路總局省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ）隨時注意收聽廣播訊息。

櫻花季 武陵農場 中橫

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