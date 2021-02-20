空品差又遇初九「天公生」 彰化環保局籲少燒金紙、減少戶外活動

因擴散條件不良，台灣西半部空品不佳，尤其彰化沿海更為嚴重，今天中午，二林測站的空汙指標（AQI）達161、大城則達159的紅色警示，分居全台一、二名，彰化縣環保局呼籲所有族群應減少在戶外活動，加上今天是大年初九是民間所習俗「天公生」，也籲請民眾減紙焚燒金紙，造成空氣品質更加惡化。

彰化縣環保局指出，依據空品預報，自2月20日起，環境風場轉為偏東風，且西半部位於背風測，擴散條件較差，且從既有的預報資料，至25日前都不見好轉的條件，環保局已立即啟動預先通報機制，通知轄內預計辦理農曆初九天公生等民俗活動的宮廟共43處，預先配合執行紙錢減燒、集中燒及香支減量等環保祭祀作為，並持續派員執行紙錢集中清運作業。

由於預期未來一周台灣西半部都是空品不佳，環保局因此提早配合環保署西部各縣市執行聯合稽查作業，除提前通報各廟宇配合環保祭祀及紙錢集中作業外，同時針對轄內大型汙染源、堆置場等汙染源進行稽查，以及鎖定露燃熱區及車流量大地點進行加強取締作業，全力管制防守西半部空品。