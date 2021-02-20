九族櫻花大爆發！3/7前加碼「台灣第一夜櫻」

寒假才剛收尾，228連續假日又到來，遊樂園狂推優惠，準備迎接再一波的旅遊高峰。

九族文化村櫻花進入滿開期，目前有4種優花同步綻放。園方指出，數量最多的緋紅色八重櫻已達100%滿開，淡粉色的吉野櫻則開出八成，以往花期較晚的粉紅色富士櫻，今年則有提早的現象，目前已有接近50%的開花率。今年新登場的大白櫻，在苗圃培育了3年後，也首度移植到園區見客，目前近滿開。

九族預估，今年適逢難得一見的花況大爆炸，估計從今起到228連假期間，會是賞櫻的最美期。3月7日前，園區延長到晚上7:30(假日到8:00)，入夜「台灣第一夜櫻」登場。即起至2月底「午後票」優惠價680元，3/1至3/7「午後票」更低至550元。

高雄義大遊樂世界2月27日至3月1日再推「雙人888元」的超值門票，現省910元，比買一送一更划算；此外，義大Outlet Mall的「周周抽萬元購物金」活動到3月1日，連假可最後衝刺。園區全新遊行「牛仔大冒險」超吸睛，還有新登場的動畫影片「環遊世界大冒險」，可跟著吉祥物穿梭在世界五大洲欣賞各地美景。

六福村主題遊樂園即起至3月14日推出「世界表演嘉年華」，約有超過10組以上的國際級表演團隊進駐，包含知名的世界手鼓打擊樂演奏家鄭安良所率領的鼓魯擊世界打擊樂團，來自哥倫比亞的騷莎森巴EL OCÉANO舞團，烏干達的燙腳舞，非洲戰鼓團等，讓遊客彷彿周遊列國。此外，另邀請世界各國美食設攤，韓式炸雞、南洋沙嗲、日式串燒、土耳其冰淇淋等都入列，讓人恍如秒出國。

遠雄海洋公園主打學生優惠，三人同行2,099元，以及全新的「海洋探索館」。