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刮刮樂沒中別丟！「美侖商旅」序號抵房費 最多省999
新春過年期間全民試手氣，若是手邊刮刮樂沒中獎也不要氣餒，美侖飯店集團的輕奢品牌美侖商旅即日起推出「美刮必中」優惠住房專案，只要有張刮刮樂就能輕鬆抵房費，景緻雙人客房不含早、一晚折扣後2,000元起。
2019年開幕，距離捷運松江南京站僅4分鐘步程的美侖商旅，建築外觀以清水模工法打造，全館共70間客房，每間都有大片落地窗與獨立浴缸，深受旅人喜愛，輔以木質與線條的室內設計打造有如東京銀座的現代氛圍，搭配飯店位於1樓獨立的花園天然景緻設計，很有休閒度假感。
台灣彩券發行的刮刮樂每張右上角都有一組序號，美侖商旅推出的「美刮必中」專案景緻雙人客房不含早2,999元，可依刮刮樂序號最後3碼視同現金作折抵，最高折扣金額999元，等同一晚房價2,000元。此專案不分平假日皆適用（唯連續例假日不適用），入住至4月30日，入住旅客需於辦理入住時出示刮刮樂紙本，每房每晚限使用一張刮刮樂，適用官網與電話訂房。
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