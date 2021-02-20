搶救大潭藻礁公投連署告急 環團倒數8天衝刺26萬

「你連署了嗎」! 國內環保團體與桃園在地居民發起搶救大潭藻礁公投行動，第一起環境生態保育公投案距第二階段連署截止最後8天，環團全力衝刺連署，今天在桃園、台北擺攤尋求民眾連署支持，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天上午表示，大潭藻礁是全球唯一淺海現存藻礁，相當珍貴，面臨中油第三天然氣接收站施工嚴重危害，訴訟程序來不及，呼籲支持環保民眾踴躍連署，為守護藻礁努力。

大潭藻礁位於桃園市觀音區，是全球少數僅存現生淺海藻礁，養育近海近百種海洋生物，包括保育類柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等珍希生物，生態豐富，是國內珍希生態保育熱點，由於中油在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站施工，環團展開搶救連署公投保護行動。

也是珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，大潭藻礁全球唯一現生淺海藻礁，破壞就沒有了，現在中油第三天然氣接收站施工危害藻礁，行政訟訴繁複冗長，阻擋藻礁破壞已來不及，如果公投勝利，中油三接工程就要停工遷離，對藻礁保護有重大意義。

距28日第二階段連署要達到35萬份目標，目前還缺26萬多份，藻礁公投連署「告急」，潘說，剩下最後幾天，要衝刺連署書到達35萬份，呼籲支持環保的民眾趕快在28日前寄來連署書，希望能連署35萬份目標，趕在3月中旬送到中選會審核，合格人數至少要足夠28萬9667份。