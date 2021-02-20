有空汙！ 周末至下周一 中南部恐大範圍橘警甚至紅害

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天各地高溫20-22度，局部市區、內陸更可能達到24-26度，有著相當大的日夜溫差，這樣的天氣型態仍要持續一段時間，早出晚歸要注意。

而下波天氣變化預期在下周二，他說，有新一波的東北季風南下影響，不過冷空氣偏弱、水氣亦少，預估僅在桃園以北、東半部等迎風面地區帶來局部較多雲量及小雨，而且持續時間短暫，下周三就減弱了，下周四就逐漸回歸與近日相似的天氣型態，其他地區則持續著晴到多雲、溫差大的穩定天氣。

他說，但在下周東北季風南下影響之前，台灣周邊的風速偏弱，整個西半部地區的擴散條件都相當差，可能有廣泛的空氣品質不良，尤其中南部地區可能有大範圍的橘警甚至紅害，周末至下周一這段期間盡量減少戶外劇烈運動，若要出門記得戴口罩。

歐宗學表示，今年第一號颱風杜鵑，由於缺乏明顯的導引氣流，目前位置仍在菲律賓東方近海，在周末到下周初期這段時間將緩慢西移通過菲律賓中南部諸島後進入南海，這段過程中受限於環境不佳，預估將逐漸減弱消散，不會侵襲台灣。

他說，颱風殘餘水氣依目前預報也較偏離台灣，影響有限，可能僅在下周一、周二稍影響東南部至恆春半島天氣，若有規畫前往這些地區，留意未來幾天的天氣預報資訊。