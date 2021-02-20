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今起進入漫長空品黑暗期 雲嘉南紅色警戒
受東北季風減弱影響，擴散條件差，環保署預測，空氣品質黑暗期從今天開始至少持續5至7天。根據空氣品質監測網今上午10時監測結果，今環境風場為偏東風，西半部風速弱，中南部地區清晨受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，中部及高屏空品區多為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區及金門地區則為「紅色警示」，中部地區也有達紅色警示的可能性。
依監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天環境風場為偏東風，由於西半部地區位於背風側，風速偏弱，清晨及夜間受輻射冷卻影響，水平及垂直擴散條件不佳，污染物易累積。
空品監測網指出，北部、中部、高屏空品區今天呈「橘色提醒」等級，中部局部地區更可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區及金門地區為「紅色警示」等級，宜蘭、花東「良好」、竹苗及馬祖、澎湖地區則是「普通」等級。
空氣品質監測網預報，今起至22日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，加上清晨易有輻射冷卻現象，水平及垂直擴散條件不佳，汙染物易累積；23日東北季風稍增強，但影響時間較短，汙染情況改善可能有限；24日至25日環境風場再轉為偏東風至東南風，西半部地區為背風側，擴散條件差，且北部至竹苗沿海地區清晨受渦流影響，汙染物濃度易上升。
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