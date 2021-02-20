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杜鵑颱風太弱！ 水氣有限北抬幅度不足 水庫解渴無望

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，圖為上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區乾裂見底。記者劉學聖／攝影
南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，圖為上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區乾裂見底。記者劉學聖／攝影

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天各地普遍有陽光，感覺上並不太冷，但是夜晚清晨的輻射冷卻很顯著，空曠地區低溫都有降到6-8度之間的情況，日夜溫差變化很大。

他說，目前來看這種晴朗的天氣還會持續到下周一，台灣附近一直到大陸上都是大片的乾燥空氣，晴朗無雲，因此包括今天到明後兩天各地都是晴朗天氣為主，僅花東地區雲量有時較多，降雨可說是都沒有，相當穩定。

隨著底層風向轉變為偏東風到東南風，配合白天陽光，高溫回升的幅度會越來越明顯，不過夜晚清晨因為無雲的輻射冷卻作用，仍會有局部低溫出現的機會，日夜溫差大。

預估今天北部、東半部白天高溫21-24度，中部、南部高溫23-26度，夜晚到隔天清晨配合輻射冷卻作用，中部、北部、東北部低溫12-15度，空曠地區有10-12度低溫發生機會，南部及花東地區低溫14-17度，空曠地區有12-14度低溫發生機會。

明天北部、東半部白天高溫23-25度，中部、南部高溫24-27度，夜晚到隔天清晨中部、北部、東北部低溫14-16度，局部空曠地區低溫12度上下，南部及花東地區低溫16-18度，局部空曠地區低溫14度上下。

下周一北部、東半部高溫24-27度，中部、南部高溫26-29度，夜晚到隔天清晨各地低溫14-18度，中北部空曠地區仍有14度以下低溫發生機會。

他說，下一次的天氣轉變預估要等到下周二，台灣附近的東北季風有稍微增強的趨勢，到時候迎風面的天氣才有些改變，有機會出現局部降雨的現象。

至於南邊的杜鵑颱風，吳聖宇說，遇到垂直風切的大麻煩，今天清晨看起來低層環流中心已經明顯外露，深對流被切到環流的西北側，強度難以發展，甚至有減弱的趨勢，未來仍將靠近菲律賓，對台灣天氣無直接影響，外圍水氣有機會在下周二接近巴士海峽到台灣東南部海面，到時候有機會為恆春半島、台東地區帶來一點降雨的情況，但是颱風本身太弱，水氣有限且北抬幅度不足，期望它帶來更多雨水的機會基本上是不太可能了。

杜鵑颱風的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
杜鵑颱風的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

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